18 фактов о кошках, после которых вы полюбите их еще больше

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Все мы обожаем кошек, и неспроста: это удивительные животные. Мы думаем, что знаем уже о них все, однако эти пушистики все еще могут удивить. Например, слух о том, что когда кот ложится вам на больное место, то таким образом лечит вас, — правда.

AdMe.ru узнал много новых интересных фактов про наших любимцев и решил поделиться ими с вами.

1. В сред­нем кош­ки тра­тят две трети своей жизни на сон. Получается, что, например, де­вяти­лет­ний кот бодрствовал лишь три го­да сво­ей жиз­ни

2. Оказывается, к нашему мозгу би­оло­гичес­ки бли­же мозг кошки, нежели со­баки. У нас с кошками за эмо­ции от­ве­ча­ют те же са­мые учас­тки моз­га

3. Самая крупная в наши дни кошка — это лигр. Он может вырасти до 4 м, а вес может превышать 300 кг. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 кг

4. Са­мая ма­лень­кая современная ди­кая кош­ка — это чер­но­ногий кот. Сам­ки составляют менее 50 см в дли­ну и мо­гут ве­сить все­го 1,2 кг

5. Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Се­вер­ной Америке это, наоборот, счи­та­ет­ся пло­хим зна­ком

6. Са­мая по­пуляр­ная в ми­ре по­рода — пер­сид­ская кош­ка, потом идут мейн-куны и си­ам­цы

7. Есть порода кошек, которая обожает воду. Это ту­рец­кий ва­н. Ее представители любят купаться из-за своей водонеп­ро­ница­емой шерсти

8. В по­соль­стве Гол­ландии в Мос­кве сот­рудни­ки за­мети­ли, что две си­ам­ские ко­шки часто приходили к зданию и по непонятной причине начинали ца­рапать сте­ны. Оказалось, что в сте­нах были скрыты мик­ро­фоны рус­ских шпи­онов

9. Многие кошки способны найти путь домой, невзирая на расстояния. Такая спо­соб­ность на­зыва­ет­ся «пси-путешествия». По мне­нию эк­спер­тов, ли­бо кош­ки определя­ют свое мес­то­нахож­де­ние по уг­лу сол­нечно­го света, ли­бо у них есть на­маг­ни­чен­ные клет­ки в моз­ге, которые дей­ству­ют как ком­пас

10. Са­мой ста­рой ко­шкой, за­несен­ной в Кни­гу ре­кор­дов Гин­нес­са, была Crème Puff из Ос­ти­на, штат Те­хас, ко­торая жила с 1967 по 6 ав­густа 2005 го­да и умерла че­рез три дня пос­ле сво­его 38-го дня рож­де­ния

11. Кошек можно различить, как людей по отпечаткам пальцев, только у кошачьих это отпечаток носа

12. У ко­шек нет по­товых же­лез по все­му те­лу, как у лю­дей. Они по­те­ют толь­ко че­рез ла­пы

13. Кош­ки очень чувс­тви­тель­ны к виб­ра­ции. Они мо­гут почувс­тво­вать тол­чки зем­летря­сения на 10–15 ми­нут раньше лю­дей

14. Кошки обычно правши, а вот коты — левши

15. У владельцев кошек на 30 % снижается вероятность инфаркта или инсульта

16. Считалось, что первые прирученные кошки появились в Египте, но находка 1936 года опровергла этот факт. На Кипре, в 9 500-летней могиле, была найдена мумия котенка: его умертвили, чтобы похоронить вместе с хозяйкой. Это опе­режа­ет упо­мина­ния о кош­ке в еги­пет­ском ис­кусс­тве бо­лее чем на 4 000 лет

17. Сог­ласно и­удей­ской ле­ген­де, Ной мо­лил­ся Бо­гу, про­ся за­щитить пи­щу на ков­че­ге от крыс. В от­вет на это Бог заста­вил ль­ва чих­нуть, и из не­го выс­ко­чил кот

Бонус

Оказывается, есть особый метод избавления как от плохого настроения, так и от многих заболеваний человека. Это фелинотерапия, или лечение посредством взаимодействия человека с кошками. Как показали медицинские научные исследования, кошки могут лечить разными способами: звуком: за счет мурчания создается вибрация на частоте от 16 до 44 Гц; это оптимальная частота, которая активизирует защитные функции организма человека и повышает иммунитет;

своим теплом: температура кошачьего тела составляет 38–39 градусов, она обладает мягким прогревающим и противовоспалительным эффектом;

своим особым магнитным полем (животной энергетикой): таким образом кошка успокаивает, снимает плохое настроение, нейтрализует стресс и лечит депрессию.