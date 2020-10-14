18 домашних питомцев с экзотической внешностью, от которых сложно оторвать взгляд

Каждый домашний питомец — уникальный и самый любимый для своего хозяина. И конечно, о каждом из них, о его проделках и характере можно говорить часами. Но есть такие животные, владельцев которых хочется забросать вопросами, как только увидишь их любимца. Все дело в маленьких внешних деталях, которые и делают этих пушистиков особенными.

Мы в AdMe.ru долго разглядывали эти фото, и отвести от них взгляд действительно было предельно сложно.

На него как будто бы взял и наступил еще один котик

А у этого кота на спине сидит еще один

«У моей собаки есть рожки»

«Это Беллатриса. У нее и гетерохромия, и полидактилия»

«У моей 4-летней кошечки карликовость. Это она со своим 6-недельным котенком»

«У моей собаки одновременно и карий, и голубой глаз»

У этого попугая один коготь растет неправильно

«У моего пса генетическая мутация, но он прекрасен»

«У моего кота есть родимое пятно в форме сердечка на ухе»

«Перья моей птицы меняют цвет от красного к зеленому и опять к красному каждые несколько месяцев»

«У нашего котенка ужасно длинный хвост»

«Недавно у него выросли взрослые клыки, прямо рядышком с молочными»

«Это Брюс, мой голубоглазый блондин. И он щенок добермана»

«У обеих моих черепах как будто бантики на панцирях»

Так выглядят кошки-близнецы с гетерохромией

«Я бы назвал одного Дэвид, а второго — Боуи». © Danclim / Reddit

«У моей кошки только один белый ус, и он растет совсем не так, как остальные»

Это аксолотль. Они и сами по себе создания довольно необычные, но у этого еще и окрас интересный

«Знакомьтесь, это Гоблин — плод любви сфинкса и сиамской кошки. Хотя мы уверены, что у него в роду были поросята»

«Даже представить себе не могу, каково это — к нему прикоснуться». © Berskunk / Reddit