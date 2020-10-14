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18 домашних питомцев с экзотической внешностью, от которых сложно оторвать взгляд

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Каждый домашний питомец — уникальный и самый любимый для своего хозяина. И конечно, о каждом из них, о его проделках и характере можно говорить часами. Но есть такие животные, владельцев которых хочется забросать вопросами, как только увидишь их любимца. Все дело в маленьких внешних деталях, которые и делают этих пушистиков особенными.

Мы в AdMe.ru долго разглядывали эти фото, и отвести от них взгляд действительно было предельно сложно.

На него как будто бы взял и наступил еще один котик

© AsianSoap / Reddit

А у этого кота на спине сидит еще один

© TitoBeans / Reddit

«У моей собаки есть рожки»

© fifnapyra / Reddit

«Это Беллатриса. У нее и гетерохромия, и полидактилия»

© gv1692 / Reddit

«У моей 4-летней кошечки карликовость. Это она со своим 6-недельным котенком»

© todomo / Reddit

«У моей собаки одновременно и карий, и голубой глаз»

© FatalityPhase_ / Reddit

У этого попугая один коготь растет неправильно

© Unknown / Imgur

«У моего пса генетическая мутация, но он прекрасен»

© SlootKabob / Reddit

«У моего кота есть родимое пятно в форме сердечка на ухе»

© Shits_Kittens / Reddit

«Перья моей птицы меняют цвет от красного к зеленому и опять к красному каждые несколько месяцев»

© Dotacchin / Reddit

«У нашего котенка ужасно длинный хвост»

© DazzleMeAlready / Reddit

«Недавно у него выросли взрослые клыки, прямо рядышком с молочными»

© halfnhash / Reddit

«Это Брюс, мой голубоглазый блондин. И он щенок добермана»

© Unknown / Imgur

«У обеих моих черепах как будто бантики на панцирях»

© WhyIsLife12 / Reddit

Так выглядят кошки-близнецы с гетерохромией

© earthwindragon / Imgur
  • «Я бы назвал одного Дэвид, а второго — Боуи». © Danclim / Reddit

«У моей кошки только один белый ус, и он растет совсем не так, как остальные»

© Yanelltje / Reddit

Это аксолотль. Они и сами по себе создания довольно необычные, но у этого еще и окрас интересный

© therap321 / Reddit

«Знакомьтесь, это Гоблин — плод любви сфинкса и сиамской кошки. Хотя мы уверены, что у него в роду были поросята»

© WarploqueM / Reddit
  • «Даже представить себе не могу, каково это — к нему прикоснуться». © Berskunk / Reddit

Расскажите нам о своем питомце. Неважно, выглядит он необычно или нет. И обязательно делитесь фото, мы очень любим узнавать о ваших пушистиках больше.

Фото на превью WarploqueM / Reddit
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