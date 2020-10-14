18 домашних питомцев с экзотической внешностью, от которых сложно оторвать взгляд
Каждый домашний питомец — уникальный и самый любимый для своего хозяина. И конечно, о каждом из них, о его проделках и характере можно говорить часами. Но есть такие животные, владельцев которых хочется забросать вопросами, как только увидишь их любимца. Все дело в маленьких внешних деталях, которые и делают этих пушистиков особенными.
Мы в AdMe.ru долго разглядывали эти фото, и отвести от них взгляд действительно было предельно сложно.
На него как будто бы взял и наступил еще один котик
А у этого кота на спине сидит еще один
«У моей собаки есть рожки»
«Это Беллатриса. У нее и гетерохромия, и полидактилия»
«У моей 4-летней кошечки карликовость. Это она со своим 6-недельным котенком»
«У моей собаки одновременно и карий, и голубой глаз»
У этого попугая один коготь растет неправильно
«У моего пса генетическая мутация, но он прекрасен»
«У моего кота есть родимое пятно в форме сердечка на ухе»
«Перья моей птицы меняют цвет от красного к зеленому и опять к красному каждые несколько месяцев»
«У нашего котенка ужасно длинный хвост»
«Недавно у него выросли взрослые клыки, прямо рядышком с молочными»
«Это Брюс, мой голубоглазый блондин. И он щенок добермана»
«У обеих моих черепах как будто бантики на панцирях»
Так выглядят кошки-близнецы с гетерохромией
- «Я бы назвал одного Дэвид, а второго — Боуи». © Danclim / Reddit
«У моей кошки только один белый ус, и он растет совсем не так, как остальные»
Это аксолотль. Они и сами по себе создания довольно необычные, но у этого еще и окрас интересный
«Знакомьтесь, это Гоблин — плод любви сфинкса и сиамской кошки. Хотя мы уверены, что у него в роду были поросята»
- «Даже представить себе не могу, каково это — к нему прикоснуться». © Berskunk / Reddit
Расскажите нам о своем питомце. Неважно, выглядит он необычно или нет. И обязательно делитесь фото, мы очень любим узнавать о ваших пушистиках больше.
Фото на превью WarploqueM / Reddit