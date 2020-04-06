18 домашних питомцев, которые нашли путь к сердцу человека, обскакав даже кошек
Когда речь заходит о домашних питомцах, то обычно мы сразу представляем кошку или собаку. Но есть и другие братья наши меньшие, которые справляются с ролью главного любимца семьи и преданного друга ничуть не хуже. И кстати, попугай с крысой далеко не окончательный вариант.
Мы в AdMe.ru искренне влюбились в каждого мохнатыша-пернатыша из этой подборки и уверены, что многие из них покорят и ваше сердце.
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«На подтирание совиных какашек рулончик уходит за пару дней. А если оставить задумавшуюся сову наедине с рулоном, то он уходит за пару минут»
«Не все с этим будут согласны, но я считаю, что он потрясающий»
Нет ничего слаще, чем сон в хозяйской кровати
— Люблю тебя, моя птичка
— И я тебя люблю, мой человек
В вашем доме есть не совсем стандартный, но не менее любимый домашний питомец? Поделитесь с нами фото.
Фото на превью unnaturalorder / Reddit