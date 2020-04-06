18 домашних питомцев, которые нашли путь к сердцу человека, обскакав даже кошек

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Когда речь заходит о домашних питомцах, то обычно мы сразу представляем кошку или собаку. Но есть и другие братья наши меньшие, которые справляются с ролью главного любимца семьи и преданного друга ничуть не хуже. И кстати, попугай с крысой далеко не окончательный вариант.

Мы в AdMe.ru искренне влюбились в каждого мохнатыша-пернатыша из этой подборки и уверены, что многие из них покорят и ваше сердце.

Знакомьтесь: Себастьян

«Заправляемся с Виски и Лулу после домашней тренировки»

Как вам эта крохотная леди?

Малыш Рамзес едет домой

Неужели эта красная штука съедобная?

«Возможно, не самая милая вещь, но вот мой бородач, принимающий ванну»

«Познакомьтесь с Энни — она какаду и мой лучший друг»

«Я знаю, что не все люди любят крыс. Но мне кажется, многие готовы поздороваться с моей девочкой Тоффи, когда мы идем на прогулку!»

Кто сказал, что осликом быть тяжело?

«Ей нравится лежать на мне, когда я смотрю телевизор»

Когда ты скейтер не только в душе

В ожидании почесушек

«Наконец-то мне удалось сделать нормальное фото со своим любимчиком. Встречайте Чипа»

Очаровательный крысеныш принимает лекарство и получает за это поцелуй от своего человека

«На подтирание совиных какашек рулончик уходит за пару дней. А если оставить задумавшуюся сову наедине с рулоном, то он уходит за пару минут»

«Не все с этим будут согласны, но я считаю, что он потрясающий»

Нет ничего слаще, чем сон в хозяйской кровати

— Люблю тебя, моя птичка — И я тебя люблю, мой человек

В вашем доме есть не совсем стандартный, но не менее любимый домашний питомец? Поделитесь с нами фото.