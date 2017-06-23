18 домашних питомцев, которые наиболее безопасны для аллергиков
Это так печально, когда вы обожаете животных, но не можете обзавестись домашним любимцем из-за аллергии.
Мы в AdMe.ru считаем это несправедливым. И вот несколько советов, как выбрать себе питомца и не навредить своему здоровью.
Важно помнить, что все животные производят то или иное количество аллергена. В основном это шерсть, слюна и пот, также опасна пыль, которая накапливается в шубке вашего любимца. Поэтому абсолютно гипоаллергенных кошек или собак не существует. Но есть ряд пород, при должном уходе за которыми их опасность для аллергика можно существенно снизить.
Кошки
Бенгальская кошка имеет особую шубку, которая почти не линяет и не требует частого вылизывания, что уменьшает количество таких аллергенов, как шерсть и слюна животного.
Девон-рекс и корниш-рекс имеют короткую шерсть из мягких, тонких волосков и почти не линяют. Вам только придется чаще купать животных, чтобы вовремя избавляться от аллергенов их кожи.
Сибирская и голубая русская кошки не отличаются короткой шерстью. Однако в их слюне содержится гораздо меньше белка Fel d 1, который и вызывает аллергию у человека.
Породы лысых кошек совсем не имеют шерсти и не создадут проблем, связанных с линькой. Однако не стоит забывать почаще купать и смазывать кожу животного специальным маслом.
Собаки
Мексиканская голая (ксолоитцкуинтли или ксоло) и китайская хохлатая более безопасны для аллергиков прежде всего из-за отсутствия шерсти. Но, как и в случае с голыми кошками, таким собакам надо чаще принимать водные процедуры.
Группа терьеров и шнауцеров обладает жесткой и длинной шерстью, которая практически не линяет.
Ши-тцу и пудели также могут не вызывать аллергии, особенно если регулярно посещать с ними собачий салон красоты.
Экзотика
Пожалуй, самыми безопасными для аллергиков являются рыбки. Но при условии, если кормить их живым кормом. Сухой промышленный изготавливается из высушенных рачков — дафнии или гаммаруса, которые могут вызывать аллергические реакции у человека.
Гипоаллергенными являются черепашки и рептилии, вроде ящериц или хамелеонов. Они не потеют, не линяют, не вылизывают себя. Однако влажная древесина и листва в террариуме могут стать местом размножения грибков, которые тоже вызывают у человека аллергическую реакцию. Поэтому необходим тщательный уход за местом обитания питомцев.
Лысые морские свинки и крысы-сфинксы выглядят довольно экзотично, но, как и в случае с кошками и собаками без шерсти, они безопасны для аллергиков.
Если все же вы любите пушистых зверьков, то стоит подумать о шиншилле. У нее почти нет сальных и потовых желез, и она не линяет. Единственный недостаток шиншилл — это их ночной образ жизни.
Фото на превью depositphotos