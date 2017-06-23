18 домашних питомцев, которые наиболее безопасны для аллергиков

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Это так печально, когда вы обожаете животных, но не можете обзавестись домашним любимцем из-за аллергии.

Мы в AdMe.ru считаем это несправедливым. И вот несколько советов, как выбрать себе питомца и не навредить своему здоровью.

Важно помнить, что все животные производят то или иное количество аллергена. В основном это шерсть, слюна и пот, также опасна пыль, которая накапливается в шубке вашего любимца. Поэтому абсолютно гипоаллергенных кошек или собак не существует. Но есть ряд пород, при должном уходе за которыми их опасность для аллергика можно существенно снизить.