18 питомцев, для которых наглость — не второе счастье, а первое

Вы наверняка слышали поговорку «без кота и жизнь не та». Можем с уверенностью заявить, что не только без кота, но и без других четвероногих или пернатых друзей наша жизнь была бы куда скучнее. Ведь кто, если не они, сумеет сломать пазл, который вы, возможно, собирали целую неделю, опрокинуть любимое растение и при этом состроить такую мордочку, что рассердиться будет просто невозможно?

Пользователи сети поделились шалостями своих или мимо проходивших питомцев, и мы в AdMe.ru составили подборку наглых морд, абсолютно уверенных в своей правоте.

«Это Бобби, соседский кот. Он приходит в ресторан и изображает голодный обморок, чтобы выпрашивать подачки у посетителей»

«У меня какой-то подозрительный жук на шторах»

«А это мой кот решил усесться на кошку, которая живет у меня всего 2 недели»

«Ее чек-лист каждый раз, когда я ухожу: испачкать пол, уничтожить растение, пожевать тапок и мило сидеть»

«Это у него новая фишка такая: он слышит, как открывается холодильник, и каждый раз прибегает»

Интересно, кто же это размотал всю туалетную бумагу?

«Только что осознал, что отверстия в коробке для пиццы предназначены именно для этого»

«Моя кошка обнаружила, что в ванной отличная акустика. Вот так она теперь просит еды в 5:50 утра»

«Уверен, что моей собаке это не нравится, но она все равно не шевелится, чтобы не разбудить Чарли»

«Ничего страшного! Работать мне, конечно же, совсем не нужно»

Извините, подвиньтесь

«И ей совершенно не стыдно»

«Я оставила ее одну на 10 минут»

«Хм, какая удобная подушка»

«Ее лежанка, между прочим, прямо возле нее»

«Купила сегодня коврик для йоги. Что ж, могла бы и догадаться»

Она так делает только из-за того, что ей нравится смотреть на разлитую воду

«Купим елку из фанеры, чтобы кошке не захотелось ее погрызть», — говорили они