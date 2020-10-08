18 доказательств того, что в душе каждой большой собаки живет маленький испуганный щеночек

Если вы берете собаку для охраны, вас может ждать сюрприз. Даже превратившись в огромного пса, ваш питомец может в душе остаться щенком, который по-прежнему хочет на ручки и боится своей тени.

В этой подборке AdMe.ru покажет вам фото песиков, которые, несмотря на внушительные размеры, не всегда могут справиться со своими детскими привычками и страхами.

«Мой пес выглядит до жути царственно, но не обманывайтесь. Этот зверь весом 45 кг пытается подружиться с жуками, пугается камней странной формы и скачет от радости, когда находит палку»

Этой большой малышке всего 3 месяца. И она до ужаса боится грозы

А эта девочка в такую погоду на улицу ни ногой. И успокаивается, лишь когда ее держат за лапу

Она спряталась от пылесоса в ванне

«Только что вернулся из недельного отпуска, и мой пес никак не хочет расставаться с папой, который присматривал за ним все это время»

«Моя собака прямо вжимается в стену, когда понимает, что мы пришли к ветеринару»

Собака боялась ходить по паркетной доске, но, когда хозяин позвал ее, придумала, как к нему добраться

«Это Лило. Она боится туалетов. И думает, что мы тоже. Из-за этого не оставляет нас там одних»

«Пришел домой и увидел своего пса, который сидел на обеденном столе и боялся с него упасть»

«Напевал песню „Плохие парни“ из сериала, а пес страшно испугался и аж заполз ко мне на колени. Он никак не мог понять, отчего его хозяин твердит что-то о плохом мальчике»

«Собакен действительно хочет дружить, но уж очень боится нашего нового котенка»

«Моя 11-летняя немецкая овчарка испугалась крохотного французского бульдога»

«Купил ортопедическую кровать для пса, потому что он постарел и болеет. А он испугался кота»

Грозный щенок корги лаем запугал бедного боксера

«Моя собака не станет есть, пока мы не повернем ее ошейник. Иначе ее адресник начинает биться об миску, а она боится этого звука»

«Этот красивый парень только что отпраздновал 9 лет жизни в моей семье. Ему около 13 лет, хотя он все еще думает, что он щенок»

«В субботу моей 40-килограммовой комнатной собачке исполнился год. Мой пес боится собственного отражения, но ценой своей жизни готов защитить меня»

«Однажды я со своей собакой Лилли пошла к родителям. И когда Лилли подбежала к маме, чтобы приветствовать ее, той взбрело в голову снять зубной протез и показать собаке»

«Я не успела ничего сказать: Лилли сделала это за меня. Ее глаза стали огромными, челюсть отвисла, она с трудом сглотнула, а затем, скуля, выскочила за дверь и сбила папу с ног. Потребовалось больше часа уговоров и куча лакомств, чтобы она вернулась в дом. Мама протез больше не снимала, но Лилли все равно с того дня и близко к ней не подходит».