18 доказательств того, что попугаи тоже ласковые котики, только с перьями
Хозяева домашних животных не понаслышке знают о том, как можно уживаться с озорным и изобретательным маленьким существом под одной крышей. И хотя чаще всего в качестве питомцев выбирают котят или щенят, владельцы попугаев уверены: птицы тоже могут быть умными и не менее милыми, чем четверолапые друзья.
AdMe.ru разыскал самых милых попугайчиков со всего интернета и понял, что эти забавные птички — те же котята, только с перьями вместо шерсти.
Да, измельчал нынче динозавр
«Эта карманная акула сначала ведет себя мило, а затем набрасывается на все, что движется»
«Я просто хотела немного посидеть в интернете»
«Эта девчонка знает, что она красотка. А еще она знает, что с этим нужно делать»
Доказательство того, что птички тоже любят кататься на скейтах
Чистое блаженство
«Я нашла для Киви готическую подружку. Теперь она его жена и у них четверо детей»
«Море любви от Гибли и Бублика»
«Эй, человек, тебе нужна ручка? Ну попробуй ее у меня отбери!»
«Этот маленький воришка любит острые чипсы»
«Вот так наш попугай любит спать, когда мой муж смотрит телевизор»
«Мой попугай любит прятаться в кухонных шкафчиках. Он открывает их клювом»
«Человек, а можно я тебе помогу?»
«Чарли раньше боялся людей, но посмотрите на него сейчас!»
«Вот так этот малыш спит в моем кармане»
Линька не проблема, если ты — гений
Этот малыш нашел способ почесаться с помощью собственного перышка.
«Я печатал на клавиатуре, а Хима-чан очень удобно устроился в моей руке, свернувшись калачиком»
«Мои новые малыши: слева — Пери, а справа — Аквамарин»
А вы любите попугаев так, как любим их мы?
Фото на превью PhotographyByAdri / Reddit