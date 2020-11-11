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18 доказательств того, что попугаи тоже ласковые котики, только с перьями

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Хозяева домашних животных не понаслышке знают о том, как можно уживаться с озорным и изобретательным маленьким существом под одной крышей. И хотя чаще всего в качестве питомцев выбирают котят или щенят, владельцы попугаев уверены: птицы тоже могут быть умными и не менее милыми, чем четверолапые друзья.

AdMe.ru разыскал самых милых попугайчиков со всего интернета и понял, что эти забавные птички — те же котята, только с перьями вместо шерсти.

Да, измельчал нынче динозавр

© samdotdoggo / reddit

«Эта карманная акула сначала ведет себя мило, а затем набрасывается на все, что движется»

© AbnormallyStrange / reddit

«Я просто хотела немного посидеть в интернете»

© PhotographyByAdri / reddit

«Эта девчонка знает, что она красотка. А еще она знает, что с этим нужно делать»

© Parrot_talkOFFICAL / reddit

Доказательство того, что птички тоже любят кататься на скейтах

© gravitoro / reddit

Чистое блаженство

© SEND_NOODLESZ / reddit

«Я нашла для Киви готическую подружку. Теперь она его жена и у них четверо детей»

© painthands / twitter, © painthands / twitter

«Море любви от Гибли и Бублика»

© lauren_eats_games / reddit

«Эй, человек, тебе нужна ручка? Ну попробуй ее у меня отбери!»

© ohlookmoretrash / reddit

«Этот маленький воришка любит острые чипсы»

© sprinklesapple / reddit

«Вот так наш попугай любит спать, когда мой муж смотрит телевизор»

© Witteveldroos / reddit

«Мой попугай любит прятаться в кухонных шкафчиках. Он открывает их клювом»

© ChicagoChurro / reddit

«Человек, а можно я тебе помогу?»

© Lobkemas / reddit

«Чарли раньше боялся людей, но посмотрите на него сейчас!»

© joycee97 / reddit

«Вот так этот малыш спит в моем кармане»

© Eryudes / reddit

Линька не проблема, если ты — гений

© Hentcai / reddit

Этот малыш нашел способ почесаться с помощью собственного перышка.

«Я печатал на клавиатуре, а Хима-чан очень удобно устроился в моей руке, свернувшись калачиком»

© KernelSunflower / reddit

«Мои новые малыши: слева — Пери, а справа — Аквамарин»

© this-is-catica / reddit

А вы любите попугаев так, как любим их мы?

Фото на превью PhotographyByAdri / Reddit
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