18 доказательств того, что порой щенок за несколько месяцев может превратиться в медвежонка

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Большие собаки тоже когда-то были крохотными щенками. Но, кажется, даже их хозяева изумляются таким изменениям и не верят разнице, которую показывают снимки их любимцев, сделанные с интервалом в несколько месяцев или лет.

Некоторые из героев подборки от AdMe.ru наверняка тоже не были готовы к тому, что в их доме вместо песика появится медвежонок.

1. Вот как этот «хороший мальчик» вырос за год

2. Разница между фотографиями — 10 месяцев

3. «8-недельный щенок и 9-месячный дурачок»

4. «На первом снимке Далии 2 месяца, на втором — 1 год и 5 месяцев»

5. «Привезла его домой год назад»

6. «Шетландская овчарка Санса в возрасте 4 недель и 4 лет»

7. «На первом фото Бейли 8 недель, на втором — год. Она до сих пор считает себя малышкой»

8. «Мы вместе уже год»

9. 2 месяца и 10 месяцев

10. От маленького щенка к щенку побольше

11. Первый день, 8 недель и год

12. Маленький и большой носик

13. От 10-недельного щенка к медведю, которому исполнился год

14. 8 недель и 6 месяцев

15. «Она выросла так быстро!»

16. «За год Карсен научился улыбаться»

17. «Моя 9-летняя собака рядом с 2-месячным щенком и та же собака с щенком, которому исполнилось уже 7 месяцев»

18. «Первый и последний день с моим другом. Мы были вместе 15 лет»