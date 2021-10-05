18 доказательств того, что порой щенок за несколько месяцев может превратиться в медвежонка
Большие собаки тоже когда-то были крохотными щенками. Но, кажется, даже их хозяева изумляются таким изменениям и не верят разнице, которую показывают снимки их любимцев, сделанные с интервалом в несколько месяцев или лет.
Некоторые из героев подборки от AdMe.ru наверняка тоже не были готовы к тому, что в их доме вместо песика появится медвежонок.
1. Вот как этот «хороший мальчик» вырос за год
2. Разница между фотографиями — 10 месяцев
3. «8-недельный щенок и 9-месячный дурачок»
4. «На первом снимке Далии 2 месяца, на втором — 1 год и 5 месяцев»
5. «Привезла его домой год назад»
6. «Шетландская овчарка Санса в возрасте 4 недель и 4 лет»
7. «На первом фото Бейли 8 недель, на втором — год. Она до сих пор считает себя малышкой»
8. «Мы вместе уже год»
9. 2 месяца и 10 месяцев
10. От маленького щенка к щенку побольше
11. Первый день, 8 недель и год
12. Маленький и большой носик
13. От 10-недельного щенка к медведю, которому исполнился год
14. 8 недель и 6 месяцев
15. «Она выросла так быстро!»
16. «За год Карсен научился улыбаться»
17. «Моя 9-летняя собака рядом с 2-месячным щенком и та же собака с щенком, которому исполнилось уже 7 месяцев»
18. «Первый и последний день с моим другом. Мы были вместе 15 лет»
У вас есть собака? Покажите нам ее фото!
Фото на превью Adelarosa92 / Reddit
Поделиться этой статьёй