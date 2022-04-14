18 доказательств того, что наши любимцы фотогеничны всегда: неважно, спят они, шалят или тыгыдыкают

Можно бесконечно перечислять причины, по которым мы так любим своих питомцев. Если нам грустно, они развеселят, если холодно — заберутся к нам под одеяло и согреют. Но что еще может в миг поднять настроение, так это фотографии любимых хвостиков, которые мы всегда носим с собой в телефоне.

Мы в AdMe.ru просто не могли не показать вам фотографии питомцев, которые их хозяева умудрились сделать в идеальный момент.

«Я нашел пиццерию, где делают пиццу еще и для собак и отдают доход с нее на благотворительность. Вот что было дальше»

Всегда найдется тот, кто испортит кадр

«Должны планеты сойтись, чтобы моя собака сфотографировалась без этих своих выкрутасов»

«Я просто хотела спокойно приготовить завтрак»

Кажется, кто-то решил заняться стиркой

В нужном месте и в нужное время

«Моя сестра любит фотографировать свою собаку. Но как бы она ни старалась, круче этого снимка уже не будет»

«Я фотографировала соседского кота, и он улыбнулся!»

Спящие ангелочки

Первый день с роботом-пылесосом

«Так мой пес встречает новых друзей. Как грубо!»

От кота нигде не спрятаться, даже в телевизоре

«Моя немецкая овчарка впервые увидела снег»

«Креветка» на диване

«Кадр из недавней фотосессии нашего мальчика»

«Ну, что уставился?»

Обратите внимание на пол, мусорное ведро и держатель для туалетной бумаги.

Мой кот тоже так делает. Это смешно только в первый раз. © TheHendryx / Reddit

«Свирепая мордочка Тошки. Один глаз — на своих врагов, другой — куда-то еще»

«Ну, учись там давай!»