18 доказательств того, что крупные животные обладают просто магнетическим обаянием

«А слона-то я и не приметил» — эта фраза как нельзя лучше отражает следующую ситуацию, сложившуюся в мире науки. Более 100 лет ученые считали вымершими гигантских черепах весом несколько сотен килограммов, пока не обнаружили одну самку на Галапагосских островах. Животные из нашей подборки не настолько велики, как этот «воскресший» зверь, но милоты в них хватит на добрый десяток черепах.

AdMe.ru не смог пройти мимо этих питомцев. Мы убеждены: каждый из них заслуживает хоть немного вашего внимания.

«Познакомьтесь с Норманом. Он довольно большой мальчик»

«Все в шоке, какой здоровый мой кот. А ему всего 1,5 года»

«Его зовут Ру, и он гигант»

Не хочу быть драматичной, но я бы на все пошла ради этого гиганта. © xbeautyxtruthx / Reddit

«Мой щенок вырос из своей ванночки, но все еще настаивает на том, чтобы сидеть в ней»

«Папа моего кота такой невероятно величественный»

«Папа говорит, что я огромный пухлый малыш. Даже не догадываюсь, о чем речь»

Время летит незаметно

«Спустя 2 месяца, как я усыновил кота, я так и не понял, почему никому не был нужен этот большой мешок любви»

Это отличный обниматель, мягкий и пушистый. Хотя и немного слюнявый...

Видимо, за несколько лет ковер сильно уменьшился в размерах

«Не могу поверить, насколько этот малыш вырос за полгода. Раньше он был похож на маленького медвежонка, а теперь — настоящий зверь»

«Целых 2 года пыталась усадить Нормана, чтобы сделать такой снимок. Люблю этого пушистого гиганта»

Это не кошка... Это лев!

Большой мальчик испугался фейерверков

«Мы приютили этого большого пушистика. Пусть и не сразу, но он нашел другого мужчину в нашем доме, который ему по душе»

«Рост моей девушки — 165 см. Вот как выглядит мой мейн-кун рядом с ней»

«Это пушистое чудо просто спасает меня после долгой недели»

«Наш 6-месячный медвежонок Гас желает всем удачного дня, полного мягких объятий»