18 животных с изюминкой, от вида которых вас с головой накроет волна умиления

Животные приносят радость вне зависимости от их внешности. Любящего хозяина не смутит то, что у щенка глаза разного цвета или у котенка 25 пальчиков вместо положенных 20. И желание затискать питомца в объятиях от таких его особенностей меньше не станет.

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«Это мой малыш с гетерохромией»

Эх, хотела бы я, чтобы у меня были такие глаза. © RealGabemario / Reddit

Этот нос покорит немало настоящих сердец

Этот щенок будет любить тебя всегда. Его нос уже об этом знает. © Maitaisonthebeach / Reddit

Косоглазый, с 12 пальцами на передних лапах, без хвоста

«Мы только что взяли нового члена семьи. Заводчики сказали, что она несовершенна из-за языка. Но ведь это самая милая девочка»

Познакомьтесь: самый милый маленький котенок с 25 пальцами на лапках и без хвоста

«У собаки, за которой я присматриваю, самый симпатичный прикус»

Вау, а ее нос! Как будто это собака из какого-то мультфильма. © pawlik90 / Reddit

Забавно, да? Она как будто нацепила клоунский собачий нос. © tribbans95 / Reddit

«Интересно, почему у моего котенка только 1 розовая подушечка на лапке?»

Потому что у кошек тоже есть пятна на коже. Для дополнительной привлекательности. © 0m5k1 / Reddit

«У пса моей двоюродной сестры гетерохромия. Она поймала момент для фото, когда на его мордочку попала радуга, которая совпала по цвету с его глазами»

«Никто не хотел ее забирать, потому что это девочка и у нее усы. А я решил, что мне она нужна»

«Поздоровайтесь с моим новым другом. Он родился глухим и с гетерохромией. Я люблю каждое его маленькое совершенное несовершенство»

«Никак не могу заставить себя подстричь его щенячьи кустистые брови»

Когда природа одарила тебя столь выразительными бровями, смотреть на окружающих подобается именно так

«Запечатлел свою собаку в процессе зевка и демонстрации пятнышек на языке»

Будто кто-то оставил отпечаток лапы на его носу. А нет, это природа так придумала

«Взяли беззубую 14-летнюю кошечку. Она провела 4 года в приюте, ожидая, когда я найду ее. Назвал ее Красавицей из-за этого носика»

Когда хвост размером с его обладателя

«Этой девочке 7 недель, вчера мы взяли ее в нашу семью. Она родилась без хвоста. Но я уже люблю ее до безумия»

Бонус: хозяин завел для своей собаки друга с такими же редкими «носочками» с пятнышками