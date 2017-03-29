20 доказательств, что животные умеют радоваться жизни получше всех нас

Животные — необыкновенно позитивные существа, которым для счастья вовсе не нужны деньги, виллы и яхты, — они ценят совсем другие вещи.

AdMe.ru нашел 18 доказательств того, что нам есть чему поучиться у братьев наших меньших.

Животным не нужны особые поводы для радости

Им достаточно хорошей погоды

...Небольшого, но уютного домика

...А также искреннего внимания

Они всегда готовы посмеяться над хорошей шуткой

...Да и вообще не прочь подурачиться

Питомец будет на седьмом небе от счастья, если вы позовете его на прогулку

Или отправитесь вместе на пляж

Впрочем, водные процедуры можно провести и дома

А потом безмятежно уснуть

...В компании любимой игрушки

Все животные любят, когда за ними ухаживают

Они умеют удивлять

И угощают вкусняшками

Чем их больше, тем лучше

Потому что слишком много хорошего не бывает

Так же как и мы, животные любят покрасоваться

Они замечательные соседи

И они всегда рады любой мелочи

Но самая большая радость в жизни любого питомца — быть рядом с теми, кто его любит

Фото на превью redditmedia, imgur

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