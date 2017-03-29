20 доказательств, что животные умеют радоваться жизни получше всех нас
Животные — необыкновенно позитивные существа, которым для счастья вовсе не нужны деньги, виллы и яхты, — они ценят совсем другие вещи.
AdMe.ru нашел 18 доказательств того, что нам есть чему поучиться у братьев наших меньших.
Животным не нужны особые поводы для радости
Им достаточно хорошей погоды
...Небольшого, но уютного домика
...А также искреннего внимания
Они всегда готовы посмеяться над хорошей шуткой
...Да и вообще не прочь подурачиться
Питомец будет на седьмом небе от счастья, если вы позовете его на прогулку
Или отправитесь вместе на пляж
Впрочем, водные процедуры можно провести и дома
А потом безмятежно уснуть
...В компании любимой игрушки
Все животные любят, когда за ними ухаживают
Они умеют удивлять
И угощают вкусняшками
Чем их больше, тем лучше
Потому что слишком много хорошего не бывает
Так же как и мы, животные любят покрасоваться
Они замечательные соседи
И они всегда рады любой мелочи
Но самая большая радость в жизни любого питомца — быть рядом с теми, кто его любит
Фото на превью redditmedia, imgur