18 детенышей животных, которые способны растопить сердце даже Снежной королевы

Детеныши животных невероятно милы. То, как они цепляются за нас, умещаются в ладони и смотрят невинными чистыми глазами, может мгновенно растрогать даже самого настоящего мачо. Неважно, что это за зверь и какой он породы, — эти малыши способны отвлечь нас от любого занятия, и нам это только в радость.

Мы в AdMe.ru всегда готовы уделить минутку маленьким созданиям, которые вносят нотку позитива в наш день. Вот почему мы хотим, чтобы вы к нам присоединились и взглянули на животных, которые совсем недавно пришли в наш мир.

1. Кажется, у мамы-хаски кончились чернила, когда она рожала своих детишек

2. «Милый, как пуговка, и такого же размера»

3. «Мой муж и наш щенок обожают друг друга»

4. Этот детеныш черепахи просто олицетворение милоты

5. «Это мой сын и его первый щенок. Я говорила с ним по FaceTime и сделала скриншот»

6. «Я купил своему ежику стульчик»

7. «Новый член семьи»

8. Когда ты сам прекрасно знаешь, насколько очарователен

9. «Мой папа, который ездит на Harley-Davidson и ростом под два метра, дремлет с моим полуторакилограммовым щенком. Вот она настоящая любовь, друзья»

10. «Вчера мы нашли на тротуаре обезвоженную белку. Мы отвезли ее домой и положили в прохладное место»

11. «Мой друг нашел потерянного утенка. Посмотрев в его глаза, он не смог ему „отказать“ и оставил у себя»

12. «В хозяйстве у моей тети сегодня утром родился козленок»

13. Товарищи по сну

14. «Моя ежиха Софи дремлет вместе с моей девушкой»

15. Кому змейку?

16. Вот что называется заразительной улыбкой

17. Хотелось бы знать, что ему снится

18. «Я взял своего нового щенка в дом престарелых по соседству. Они быстро стали лучшими друзьями»