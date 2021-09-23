18 человек увидели колоритных животных и обрадовались этой встрече больше, чем ₽ 500 в кармане зимней куртки

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Некоторые люди обрадовались бы знакомству со знаменитостью, другим же намного приятнее встретить на прогулке неординарного котика, мультяшную собаку или редкую белку. Наверное, ко второй категории можно отнести детей и тех взрослых, которые не разучились смотреть на мир глазами ребенка.

Герои подборки от AdMe.ru именно такие.

1. «Встретили грустного косого большемордого кота»

«Мадам, я не ел уже 16 минут!» © AlexSit76 / Twitter

2. Когда надоело мяукать на дядю и решил открыть свой бизнес

3. «Этот малыш залез на мою кроссовку, когда я остановился, чтобы убрать его с велосипедной дорожки»

Вы доказали, что вы настоящая диснеевская принцесса. © crepitus-ventris / Reddit

4. «Мой папа сделал этот фото в 2008 году на Гавайях»

5. «Встретил котиков во время вечерней прогулки»

6. «Увидел полностью белую белку»

7. Кот загнал мышь в ванную. Вот так этот умный грызун решил спрятаться

8. «Нашел крошечного геккона»

9. Женщина ждет посадки на рейс со своим попугаем

10. «Повела свою маленькую кузину к пруду. Она заметила утку, все тело которой такого окраса, какого у других только головы»

11. «Вот такую уникальную кошечку сегодня встретил»

12. Курица переходит дорогу

13. «Однажды стервятник залетел ко мне в ванную»

14. Из-за окраса шерсти кажется, что этот котик постоянно мяукает

15. «В этом маленьком тату-салоне живет черепаха. Ее зовут Хэнк»

16. «Сегодня ехал на работу вместе с пчелой»

17. Белка отдыхает на скамейке

18. «Деревенские животные колоритно выглядят, особенно если не на привязи живут. Совершенно мультяшные персонажи встретились по пути в деревне»

«Возьмите меня к себе жить! А я буду все охранять!» © Arrabbiata / Pikabu