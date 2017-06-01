18 человек, которые завели собаку, чтобы чувствовать себя в безопасности

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Порой люди заводят собак не только для удовольствия, но и чтобы почувствовать себя немного защищеннее. Однако их ожидания не всегда совпадают с реальностью. AdMe.ru собрал фото собак, которые не были готовы стать охранниками. Ведь гораздо лучше быть просто домашним любимцем, верным другом и товарищем по играм.

Все верно, пес, этого парня стоит бояться

«Напуганный фейерверками, наш пес не придумал ничего лучше, чем быть поближе к папочке»

Когда ты напуган даже в свой день рождения

«Наша собака очень боится грозы. А на книжных полках, по ее мнению, вполне безопасно»

«Ты говорил, что мы пойдем в парк! Бессовестный лжец!»

Так вот что имеет в виду муж, когда говорит, что наш пес немного труслив...

«О боже, что за монстр! Не могу дышать от страха!»

Пес моего парня не слишком храбр

«Надеемся, оно хотя бы не летает?»

Так выглядит моя собака, когда я пылесошу

«Это еще кто?! Что тут вообще происходит?!»

Кое-кто боится покидать ковер

Видите этот нос? Он и все его немаленькое тело боятся спускаться по обыкновенной лестнице!

«Что это за зверь такой?!»

«Держи меня! Мне страшно!»

Моя собака думает, что это самое безопасное место, чтобы скрыться от пылесоса

«Котята, я вас боюсь!»

Эта страшная прыгающая игрушечная овца просто сводит Отиса с ума