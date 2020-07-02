18 человек, которые просто смотрели по сторонам, а нашли природные феномены

Одни люди, даже если выбираются на природу, мало смотрят по сторонам и считают, что их уже ничем не удивить. Другие же рассматривают каждое дерево, камушек или интересную корягу и находят то диковинные грибы, то странных животных, а то и вовсе малоизученные природные образования. Что там говорить, они умудряются отыскать редкостные растения даже в собственном гараже.

AdMe.ru от души ставит лайк людям, которые не только замечают чудеса этого мира, но и делятся своими находками в интернете. Правда, благодаря им теперь мы всей редакцией будем ломать голову над тем, откуда все-таки взялось «звездное желе».

«Нашли это на берегу озера»

Некоторым пользователям находка показалась засохшей коробочкой мака или грибом. На самом деле это сгнивший в воде цветок Nuphar Lutea, или желтой кубышки, которую мы часто ошибочно называем кувшинкой.

«Нашел белого корзиночника. Никогда не думал, что такое существует»

Белый корзиночник, или решеточник, — условно съедобный гриб из семейства веселковых. На ранней стадии развития имеет форму яйца, которое позже разрывается на отдельные нити. Из этих нитей и формируются ячейки.

«Долгие годы пролежал в нашем гараже. Это орех?»

Это банксия — очень необычное цветковое растение. Плод банксии представляет собой коробочку, к которой по мере созревания прилипают верхние листочки. Потом все затвердевает, и растение становится похожим на такую вот необычную шишку.

Пользователь Reddit нашел эти странные розовые штуки в лесу

Это Hemitomes, или гномий цветок, — редкое и малоизученное растение. Обитает в лесах Северной Америки и питается за счет грибов, на которых паразитирует. Растение практически не получает солнечного света, поэтому у него такая необычная окраска.

«Я сорвал джекпот? Теперь я официально охотник-собиратель?»

Пользователю Reddit действительно повезло — ему попался огромный съедобный трутовик рода Laetiporus. По вкусу он напоминает курицу, поэтому его еще называют «древесной курятиной» или «куриным грибом».

«Это медвежий зуб?»

Верно. Именно так во многих странах называют гриб, известный у нас как ежовик. Он цепляется ножками за мертвые или ослабленные деревья и распускает отростки-«сосульки». Ежовик распространен во всех северных регионах планеты, и его можно есть.

«Нашел в лесном ручье. Это было под куском дерева»

Белые полоски — это яйца мошки. Насекомые двигаются вперед-назад, когда откладывают яйца, поэтому полоски получаются в форме зигзагов. А прозрачное «желе» защищает их от проточной воды.

«Размером с мячик для пинг-понга и такой же полый. Нашел в лесу»

Это дубовый галл, или чернильный орешек. Весной насекомые откладывают яйца в листьях деревьев. Личинка питается листком и разрастается, формируя вокруг себя защитный кокон в форме шара. В старину из таких орешков делали чернила.

«Нашел в лесу странный гель»

Ученые дали этому веществу очень красивое название — «звездное желе», но до сих пор не могут объяснить, что это и откуда взялось. Самые популярные гипотезы: специфическая плесень, разновидность водорослей, разрастающихся после дождя, и не переваренные хищниками останки земноводных. Народные легенды гласят, что «звездное желе» появляется на земле после метеоритных дождей.

«Нашли на пляже, нога — для масштаба. Что это?»

Это останки морской свиньи, водного млекопитающего из отряда китообразных. Судя по размеру скелета, на фото — детеныш, а не взрослое животное.

«Какая-то мягкая губчатая штуковина из океана, нашли на пляже»

Несмотря на правдоподобное предположение об акульих зубах, правильный ответ — скелет иглобрюхой рыбы, тело которой покрыто шипами. После смерти рыбы кожа сгнивает, а шипы остаются — их мы и видим на фотографии.

«Странные узоры на гальке с пляжа»

Это окаменелые кораллы, которые когда-то поселились на гальке. Их еще называют камнями Петоски. Такие камушки полируют, чтобы добиться выраженного узора, и используют в декоративных целях.

«Очень тонкое, прозрачное, если смотреть на свет. Сзади гладкое, спереди ребристое»

Предмет на фото — не что иное, как чешуйка панголина. Это очень необычное млекопитающее, тело которого покрыто панцирем. Заметив опасность, панголин скручивается в шар, полностью защищенный броней из таких вот чешуек.

«Я знаю, что это „арахисовая голова“. Просто решил запостить этого крутого маленького парня, найденного мною на дереве»

«Арахисовая голова» — неофициальное название суринамской фонарницы. Отросток на голове насекомого, который многим напоминает орех, достигает 8 см в длину. Ученые предполагают, что этим отростком фонарница стучит по дереву, созывая сородичей. Другая версия — отросток похож на голову ящерицы и отпугивает хищников.

Это что за покемон?

Это колючий дубовый слизень — гусеница, из которой потом на свет появляется бабочка-мокрица. Несмотря на то что гусеничка выглядит улыбчивой, она довольно опасна — колючки на ее теле могут ранить, вызвать зуд и сильную аллергию.

«Белого цвета, размером с кончик пальца. Нашел их под крылом „хаммера“»

Это яйца коричневой вдовы. Примечательно, что яйца в виде шариков с шипами откладывают только 2 вида пауков. Так что это вдвойне уникальная находка.

«Что это такое и во что оно превратится?»

Нам очень понравилась версия с подушкой под шею, но все же на фото — бражник в стадии гусеницы. Это очень распространенная бабочка, которая обитает практически по всей Евразии. Интересно, что человеку, нашедшему гусеницу, удалось запечатлеть ее в той же позе, что и на фотографии в «Википедии».

«Увидели эти следы в Швейцарских Альпах. Что это?»

Отпечатки морских гребешков. Откуда они взялись в горах? Много миллионов лет назад территория современных Альп не раз оказывалась под водой, и там поселялись морские жители.