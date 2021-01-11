18 диких животных, которых угораздило стать домашними, но они нисколько об этом не жалеют

Встретить домашнее животное можно почти в каждой семье. Любимцы появляются у людей совершенно разными способами: одних забирают из приюта, других покупают за большие деньги. Многих просто подбирают с улицы, спасая подчас от верной гибели. А иногда случается, что дом обрели не привычные кошки и собаки, а кое-кто поинтереснее.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться историями не совсем обычных домашних питомцев, которые прекрасно чувствуют себя в компании человека, и тем самым подарить вам порцию милоты.

«Это Джимми. Его в процессе обработки нашего чердака спас работник службы дезинфекции. Теперь бельчонок живет с нами»

«Несколько дней назад папа спас ящерицу из паутины. Теперь она появляется всякий раз, как отец выходит на улицу. Встречайте Годзиллу!»

Бельгийский заяц Атлас определенно любит позировать и совершенно точно знает, какой он красивый

«Брат и сестра пережили тяжелую ночь, спасаясь от урагана „Исайяс“»

«Это Бэнкси. Его спасли с парковки и отвезли в приют, откуда я его забрала»

«Мои родители спасли птенца лебедя от ворон. Бедного малыша бросила мать. Вот Макси принимает ванну в кухонной раковине. Он вернется в дикую природу, как только немного подрастет»

«Спасла маленького бельчонка после того, как его нашли в масле. На фото он с моей кошкой»

«Мой голубь Бикер. Он не очень умный и выглядит грязноватым, но это самый лучший питомец, который у меня когда-либо был»

«Соболя Бадди, питомца-улыбашку, спасли с пушной фермы»

«В семье моего коллеги есть питомец — барсук. Владельцы говорят, что когда он вот так обрастает, значит, зима будет долгой. И да, он ест сыр-косичку»

«Владелец поехал на ранчо в Монтане и нашел этого барсука в сугробе, когда тот был размером с мяч для софтбола (220–240 мм — прим. AdMe.ru). Мой коллега говорит, что ему 17–18 лет. Кажется, сейчас ему достаточно комфортно среди людей, но, блин, это все равно барсук!» © poopscootboogie2 / reddit «Не хотел бы я быть тем, кто подстригает эти когти». © Ashman78chevy / reddit

«Мой друг только что переехал в новый дом. Предыдущая владелица оставила печенье „Орео“ с запиской: „Для енота“. Теперь понятно зачем!»

«У моего друга есть ворона»

«Он подобрал вороненка, когда тот был почти при смерти, и позаботился о нем». © stevenbriggscomedy / reddit

«Я нашел шмеля и обнаружил, что он не может летать. Теперь у меня дома живет шмель, потому что мне не хватило духу оставить его на съедение птицам»

«Я выношу его на улицу в сухую погоду в надежде, что он все же улетит, но пока безуспешно».

«Поприветствуйте мою новую питомицу Диди»

«Она была одна, когда я ее нашла, поэтому решила забрать. Планирую в скором времени завести ей друга». © Madassser / reddit

«Отец нашел летучую мышь на земле, вымыл ее и накормил. Малышу сделали специальную площадку недалеко от нашего дома. Он в порядке и может летать, но всегда возвращается»

«Крошечный слепой детеныш опоссума, которого я подобрал ранней весной, теперь вырос в избалованного питомца. Встречайте Мисс По»

«Сегодня утром достал своего сахарного поссума из клетки и она заснула прямо у меня в руке»

«...мне отдали ее, потому что предыдущий владелец собирался ее усыпить». © Krosyss / reddit

Девушка спасла птенца, когда ему было всего 9 дней от роду. Это оказался скворец