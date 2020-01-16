18 человек, которые обнаружили своего близнеца среди питомцев

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О том, что животные похожи на своих хозяев, слышал каждый. Но часто это относится к характеру и поведению. А бывает так, что люди находят своих настоящих пушистых близнецов в лице питомцев, как 18 человек из сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru обожаем и ценим братьев наших меньших и искренне радуемся, когда и хозяева, и питомцы счастливы быть рядом друг с другом.

1. Мой друг взял из приюта свою мохнатую копию

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Продолжим эстафету? Делитесь совместными фотографиями со своим питомцем, и посмотрим, кто похож на хозяина больше всего.