18 человек, которые как-то не задумывались о том, что природа может подкинуть им такой сюрприз
У природы всегда найдется чем нас изумить. Даже для тех, для кого отдыхающие олени или кенгуру на заднем дворе — это уже привычная картина. Ведь вместо них запросто может появиться медведь, а лиса или белки будут попросту насмехаться над попытками человека защитить кормушку для птиц от их посягательств.
Мы в AdMe.ru считаем, что внезапное вмешательство животных в нашу обыденную жизнь способно привнести в нее немного детского восторга. Именно это и случилось с героями нашей подборки.
«Я думаю, что белки, с которыми я борюсь на своем заднем дворе, просто издеваются надо мной»
«Растерянный олень принял моего пса за своего сородича и следует за нами по парку»
«Странно, что это случилось дважды — лиса заснула в моем саду»
«Моя сестра успела снять пчелу, „писающую“ в ее дворе»
«Медведь возле моего дома сегодня утром. Назвал его Тони. Я с ним подружусь»
«Лобстер, которого я поймал на прошлой неделе»
«Слизняк из моего сада»
«Этот совенок выпал из гнезда. Мы пробыли с ним до приезда людей из департамента дикой природы»
«Мой дом окружен кукурузными полями, но сегодня утром я наткнулся на это чудо, взявшееся из ниоткуда»
«Мне встретился очень большой жук-палочник»
«Птенцы голубя наконец-то появились на свет на моем крыльце»
Детеныш улитки на малине
Просто спящий козел на крыше
«Этот заяц в конце весны съел весь мой сад. И теперь просто живет у меня, пока я подкармливаю его»
«Осиное гнездо на моем окне»
«Сегодня я нашел пятиногую жабу, а ранее на этой неделе нашел только с тремя ногами»
Этот лось дремал прямо рядом с тропой
«Какой-то тайный поклонник каждое утро раскладывал цветы перед моим домом, и сегодня мы наконец с ним познакомились»
А как вас изумила природа в последнее время?
Фото на превью skipt25 / Тwitter
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