18 человек, которые как-то не задумывались о том, что природа может подкинуть им такой сюрприз

У природы всегда найдется чем нас изумить. Даже для тех, для кого отдыхающие олени или кенгуру на заднем дворе — это уже привычная картина. Ведь вместо них запросто может появиться медведь, а лиса или белки будут попросту насмехаться над попытками человека защитить кормушку для птиц от их посягательств.

Мы в AdMe.ru считаем, что внезапное вмешательство животных в нашу обыденную жизнь способно привнести в нее немного детского восторга. Именно это и случилось с героями нашей подборки.

«Я думаю, что белки, с которыми я борюсь на своем заднем дворе, просто издеваются надо мной»

«Растерянный олень принял моего пса за своего сородича и следует за нами по парку»

«Странно, что это случилось дважды — лиса заснула в моем саду»

«Моя сестра успела снять пчелу, „писающую“ в ее дворе»

«Медведь возле моего дома сегодня утром. Назвал его Тони. Я с ним подружусь»

«Лобстер, которого я поймал на прошлой неделе»

«Слизняк из моего сада»

«Этот совенок выпал из гнезда. Мы пробыли с ним до приезда людей из департамента дикой природы»

«Мой дом окружен кукурузными полями, но сегодня утром я наткнулся на это чудо, взявшееся из ниоткуда»

«Мне встретился очень большой жук-палочник»

«Птенцы голубя наконец-то появились на свет на моем крыльце»

Детеныш улитки на малине

Просто спящий козел на крыше

«Этот заяц в конце весны съел весь мой сад. И теперь просто живет у меня, пока я подкармливаю его»

«Осиное гнездо на моем окне»

«Сегодня я нашел пятиногую жабу, а ранее на этой неделе нашел только с тремя ногами»

Этот лось дремал прямо рядом с тропой

«Какой-то тайный поклонник каждое утро раскладывал цветы перед моим домом, и сегодня мы наконец с ним познакомились»