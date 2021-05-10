18 питомцев, которым срочно надо дать «Оскар» за артистизм

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Наши питомцы иногда способны выразить свои эмоции одной лишь мимикой так, что и Мистер Бин позавидовал бы. И даже при том, что мы можем знать домашнего любимца как облупленного, у нас не получается так просто взять и пройти мимо него, не сфотографировав эту потешную мордашку.

Мы в AdMe.ru уверены, что если бы придумали конкурс «Самый артистичный питомец», то герои нашей подборки точно урвали бы себе какой-нибудь приз.

«Сегодня мы узнали, что Эсме терпеть не может ветер»

«Кажется, у моего кота экзистенциальный кризис»

Он просто увидел белок

«Мой трехногий застенчивый котик»

«Первое фото меня с рыжиком Вафлей и новым котенком Тыквой»

Кажется, эта кошка не была готова к такому

«Я случайно разбудила ее»

«Его зовут Брюс Ли, и он счастливый маленький вампирчик»

«Мы просто купили новый ковер»

«Его зовут Фарли, и он очень хороший мальчик»

Во время игры она иногда становится чересчур взволнованной

«Я чихнул, а Фрэнки воспринял это как личное оскорбление»

«Вообще, музыку он любит, но фальцет певца его обескуражил»

Кошачье выражение под названием «как ты мог»

«Так что, эта посылка не для меня?»

«Мне так нравится, как моя собака после купания садится возле зеркала и размышляет о том ужасе и позоре, через которые она только что прошла»

«И еще одна коробочка. Я думаю, она ее оценила»

Клаус после посещения ветеринара — это просто нечто