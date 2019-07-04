17 живых существ с расцветкой, на которую вы будете смотреть раскрыв рот
Только мы привыкаем к чудесам природы и перестаем им удивляться, как она раз — и подкидывает нам очередной сюрприз. Звери и птицы из нашей подборки — козыри, припрятанные в рукаве у животного мира. Потому что смотреть на уникального розового слизня, белого павлина с кружевным хвостом и кислотно-желтую индийскую лягушку можно только широко раскрытыми от удивления глазами.
Мы в AdMe.ru залипли на картинках ярких животных и спешим показать вам их необычный окрас.
1. Гигантский розовый слизень, недавно обнаруженный учеными на горе Капутар, Австралия
2. Белый павлин
3. Краб прибрежный голый, или пурпурный
4. Красная стрекоза под названием «шафранка»
5. Бражник винный
6. Голубая пчела-плотник
7. Гривистый, или никобарский, голубь
8. Точечная ошейниковая змея
9. Красный кардинал
10. Огненноголовый бородастик
11. Бархатный муравей, или оса-немка
12. Аметистовый короткохвостый скворец
13. Нектарница-эльф
14. Индийская тигровая лягушка в брачный период
15. Фиалковый астрильд
16. Краб-арлекин
17. Красноухий астрильд
Бонус: необычный окрас королевского питона от заводчика
А какое из этих удивительных созданий впечатлило вас больше всего?
Фото на превью inviaggiocoltubo / instagram