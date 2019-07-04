17 живых существ с расцветкой, на которую вы будете смотреть раскрыв рот

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Только мы привыкаем к чудесам природы и перестаем им удивляться, как она раз — и подкидывает нам очередной сюрприз. Звери и птицы из нашей подборки — козыри, припрятанные в рукаве у животного мира. Потому что смотреть на уникального розового слизня, белого павлина с кружевным хвостом и кислотно-желтую индийскую лягушку можно только широко раскрытыми от удивления глазами.