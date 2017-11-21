17 животных, раскрашивая которых природа была в ударе

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Представьте, что у далматина вместо черных пятнышек были бы черные сердечки. А на лугу бы паслись абсолютно белые коровы. Пока генетики работают над этим вопросом, возможность креативно раскрашивать животных имеет только сама природа.

AdMe.ru собрал фотографии животных, которые неотразимы в своей уникальности и пока существуют только в одном экземпляре.