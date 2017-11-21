17 животных, раскрашивая которых природа была в ударе

Представьте, что у далматина вместо черных пятнышек были бы черные сердечки. А на лугу бы паслись абсолютно белые коровы. Пока генетики работают над этим вопросом, возможность креативно раскрашивать животных имеет только сама природа.

AdMe.ru собрал фотографии животных, которые неотразимы в своей уникальности и пока существуют только в одном экземпляре.

Кот Эркюля Пуаро

Когда глаза всегда идеально подведены

Сделано с любовью

Когда каждый день не перестает удивлять тебя

Когда набил тату любимой девушки

Симметричная милота

Когда ты на одну половину неотразима, а на другую — обворожительна

Пушистая Мэрилин Монро

Кот-синнабон

Когда сразу родился с шикарными усами

Или обалденными бровями

Тут природа явно была в отличном настроении

Когда ты одна сплошная изюминка

Кот Зорро

Имя Адольф этому коту очень подойдет

Когда немного не хватило черной краски

Когда ты отмечен улыбкой природы

Добавляйте в комментарии фото своих любимцев, которых природа тоже наградила своей изюминкой.

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6 Комментарии
  • 21 ноября 2017
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  • 8903

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