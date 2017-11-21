17 животных, раскрашивая которых природа была в ударе
Представьте, что у далматина вместо черных пятнышек были бы черные сердечки. А на лугу бы паслись абсолютно белые коровы. Пока генетики работают над этим вопросом, возможность креативно раскрашивать животных имеет только сама природа.
AdMe.ru собрал фотографии животных, которые неотразимы в своей уникальности и пока существуют только в одном экземпляре.
Кот Эркюля Пуаро
Когда глаза всегда идеально подведены
Сделано с любовью
Когда каждый день не перестает удивлять тебя
Когда набил тату любимой девушки
Симметричная милота
Когда ты на одну половину неотразима, а на другую — обворожительна
Пушистая Мэрилин Монро
Кот-синнабон
Когда сразу родился с шикарными усами
Или обалденными бровями
Тут природа явно была в отличном настроении
Когда ты одна сплошная изюминка
Кот Зорро
Имя Адольф этому коту очень подойдет
Когда немного не хватило черной краски
Когда ты отмечен улыбкой природы
Добавляйте в комментарии фото своих любимцев, которых природа тоже наградила своей изюминкой.
Фото на превью happycatclub / instagram, izzyandthefluff / instagram