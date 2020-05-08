17 стареньких животных, в которых очарования больше, чем в весенних цветах

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Да, мы все, бесспорно, души не чаем в щенках и котятах, ведь их умилительные мордашки просто созданы, чтобы покорять людей. Но животные-старички тоже не лыком шиты, и некоторые из них могут дать фору своим молодым сородичам по части мимимишности.

AdMe.ru прошелся по интернету в поисках взрослых, но не менее чудесных домашних питомцев, и хочет, чтобы вы мысленно погладили каждого из них.

«Моей собаке 16, поэтому я решил, что пришло время обучить ее вождению»

«Моя собака уже слишком стара, чтобы гулять самостоятельно, поэтому мой брат сажает ее в тачку и катает по окрестностям»

«Большинство наших друзей не верит, что у нас есть кот. Мы тоже его мало видим, так как он в основном прячется за кроватью. Сегодня, пока я работал, он осмелел и вышел, чтобы его погладили. Знакомьтесь, Элвуд. Ему 15 лет»

«Она думает, что ее работа — вытаскивать камни из озера. Самый большой весит больше 6 кг. Собаке 12 лет»

«Eму 19, и он все еще улыбается»

«Этот пожилой джентльмен однажды пришел к нашему порогу. Мы спросили соседей: его никто не искал. Ему не нравится жить внутри, поэтому теперь у него есть домик с отапливаемой кроватью»

«Моя старушка получила корону из цветов на свой 14-й день рождения»

«Старик Марвин выглядит так, будто несет в себе мудрость 9 жизней»

16 лет, но выглядит как щенок

«Поймал этого товарища, когда он уминал мой суп, пока я разговаривал по телефону. Вот уже больше 10 лет я должен не спускать с него глаз всякий раз, когда ем. Он никогда не сдается. Люблю его»

«12-летний стафф моих родителей знакомится с нашим безумным маленьким ретривером»

«Моя красивая 18-летняя девочка Миа с глазами Саурона из „Властелина колец“»

«Этот красавчик только что отпраздновал свое 9-летие в нашей семье. Вообще ему уже 13, но он все еще думает, что он щенок»

«Наша обычно нелюдимая 15-летняя кошка легла рядом с нашим другом и скорчила самую интересную мордочку, которую я когда-либо видел»

«Моей 13-летней котейке сегодня вырвали зубы, и ей не нужно ничего, кроме обнимашек»

«Моя 16-летняя леди Матильда. Она почти слепая, поэтому любит слушать птиц»

«Это Афина, 9-летний лабрадор. Как вы можете заметить, она далеко не малышка, но очень ревнует, когда видит щенков на наших коленях, и тут же закатывает истерику. Приходится идти у нее на поводу»