17 животных, после знакомства с которыми остается один вопрос: «Природа, как ты это все придумываешь?»
Если вам нужен пример небывалой фантазии и продуманных деталей — вам к природе. Ее творения настолько разнообразны и уникальны, что остается только разинуть рот и молча завидовать такой изобретательности.
Мы в AdMe.ru уже много писали о самых разных животных, но их невероятно много, так что держите новую порцию фактов о братьях наших меньших.
Почему моряки иногда видят русалок? Смотрите, как выглядят белухи
Снежок — единственная известная науке горилла-альбинос. У Снежка было 22 детеныша от 3 разных самок, но никто из его потомков не был альбиносом
Познакомьтесь с муравьиным львом. Это необычное насекомое хотя бы потому, что его личинка является хищником и для пропитания строит воронкообразные ловушки
Кто-нибудь видел лапки выдры? Можно смело в пианисты
Казуара часто называют «самой опасной птицей в мире». На пальце у него есть похожий на кинжал коготь, длина которого может достигать 125 мм
У канадских рысей очень большие лапы, которые выполняют роль снегоступов и не дают этим красавцам проваливаться в снег
Зубатки живут при температурах, близких к точке замерзания, поэтому они могут сами вырабатывать свой естественный антифриз
В младшем возрасте многие гусеницы дышат через кожу. По мере взросления у них открываются дыхальца, и дыхание осуществляется посредством трахей
Зимородок — крутой рыбак массой всего 34–46 г, который любит чистые водоемы с проточной водой, обрывы и заросшие берега
Про морского слона вы наверняка слышали. А вот и рыба-слон, больше похожая на муравьеда, если честно
Пение трехусого звонаря похоже на редкие металлические звуки. Его даже человек слышит за километр, что уж говорить про других звонарей
Раки-щелкуны умеют клешней испускать невероятно мощную волну пузырьков, способную оглушить более крупную рыбу и разбить небольшую стеклянную банку
Личинки мешочницы строят себе «домик», который носят с собой либо прикрепляют к камням и деревьям во время отдыха или во время стадии куколки
Бахромчатая черепаха, или мата-мата, — южноамериканская черепаха, которая обладает крайне причудливой внешностью, напоминающей добрую бабушку
Индийские муравьи могут прыгнуть на 2 см в высоту и на 10 см в длину
Этот пернатый, муравьиный меланерпес, боится остаться без еды и запасает тысячи желудей на зиму. Причем не только на деревьях, но даже на столбах или в стене дома
Уши каракалов имеют более 20 мускулов, которые поворачиваются, словно спутниковые антенны, чтобы улавливать звуки своей добычи
Расскажите и вы интересный факт о животных, которым непременно хочется поделиться.
Фото на превью Depositphotos.com
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