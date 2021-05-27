17 животных, после знакомства с которыми остается один вопрос: «Природа, как ты это все придумываешь?»

Если вам нужен пример небывалой фантазии и продуманных деталей — вам к природе. Ее творения настолько разнообразны и уникальны, что остается только разинуть рот и молча завидовать такой изобретательности.

Мы в AdMe.ru уже много писали о самых разных животных, но их невероятно много, так что держите новую порцию фактов о братьях наших меньших.

Почему моряки иногда видят русалок? Смотрите, как выглядят белухи

Снежок — единственная известная науке горилла-альбинос. У Снежка было 22 детеныша от 3 разных самок, но никто из его потомков не был альбиносом

Познакомьтесь с муравьиным львом. Это необычное насекомое хотя бы потому, что его личинка является хищником и для пропитания строит воронкообразные ловушки

Кто-нибудь видел лапки выдры? Можно смело в пианисты

Казуара часто называют «самой опасной птицей в мире». На пальце у него есть похожий на кинжал коготь, длина которого может достигать 125 мм

У канадских рысей очень большие лапы, которые выполняют роль снегоступов и не дают этим красавцам проваливаться в снег

Зубатки живут при температурах, близких к точке замерзания, поэтому они могут сами вырабатывать свой естественный антифриз

В младшем возрасте многие гусеницы дышат через кожу. По мере взросления у них открываются дыхальца, и дыхание осуществляется посредством трахей

Зимородок — крутой рыбак массой всего 34–46 г, который любит чистые водоемы с проточной водой, обрывы и заросшие берега

Про морского слона вы наверняка слышали. А вот и рыба-слон, больше похожая на муравьеда, если честно

Пение трехусого звонаря похоже на редкие металлические звуки. Его даже человек слышит за километр, что уж говорить про других звонарей

Раки-щелкуны умеют клешней испускать невероятно мощную волну пузырьков, способную оглушить более крупную рыбу и разбить небольшую стеклянную банку

Личинки мешочницы строят себе «домик», который носят с собой либо прикрепляют к камням и деревьям во время отдыха или во время стадии куколки

Бахромчатая черепаха, или мата-мата, — южноамериканская черепаха, которая обладает крайне причудливой внешностью, напоминающей добрую бабушку

Индийские муравьи могут прыгнуть на 2 см в высоту и на 10 см в длину

Этот пернатый, муравьиный меланерпес, боится остаться без еды и запасает тысячи желудей на зиму. Причем не только на деревьях, но даже на столбах или в стене дома

Уши каракалов имеют более 20 мускулов, которые поворачиваются, словно спутниковые антенны, чтобы улавливать звуки своей добычи