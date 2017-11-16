17 животных, которые умеют мастерски находить самое уютное местечко

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Когда-то этой суперспособностью обладали в основном кошки, но со временем и другие животные навострились делать это ничуть не хуже. Да-да, залезть в самое труднодоступное, но такое уютно местечко — вот та цель, к которой стремится каждый зверь!

AdMe.ru делится с вами снимками самых изобретательных животных — им все по плечу, это точно.

Нет на Земле места лучше, чем хозяйский носок!

«Извините, сэр, вы не могли бы меня подбросить до ближайшей остановки?»

Городская программа по благоустройству улиц «Каждому тротуару — по коту»

«А вот и Джонни!»

«Все в порядке, от помощи категорически отказываюсь!»

И ничего не страшно, когда у тебя есть друг

«Так, соединение я проверил, все работает отлично. Даже не знаю, в чем может быть проблема»

Кто сказал, что морские жители не любят уют?!

«Хозяйка, уроки я за тебя сделал, не переживай»

«Холодненького пива не желаете?»

И почему чехлы для собак еще не продают?

Вам посылка: получите и распишитесь, пожалуйста

«Ну почему ты прятал от меня эту великолепную кровать?»

Высоко сижу, далеко гляжу

Когда печеньки ну очень вкусные

«Просто я очень люблю свою хозяйку!»

Кто тут звал сладкую булочку?