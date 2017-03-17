17 животных, которых раскрасила сама ночь
Если что-то и не перестает удивлять нас веками, так это проделки природы. Отличный тому пример — меланизм, явление, при котором животные получают гораздо более темный окрас, нежели у их сородичей.
AdMe.ru собрал 17 фотографий, подтверждающих, что черный цвет идет абсолютно всем.
Волки чаще всего имеют серый, серо-белый или светло-бурый окрас, и гораздо реже встречаются вот такие волки-меланисты
Кажется, что этот петух — плод чьей-то буйной фантазии, но нет
Сервал — одна из 12 пород кошачьих, которые подвержены меланизму
Окрас этого ягуара — пример неполной мутации
Жираф, каким вы его еще не видели
Чаще всего меланизм связан с процессом адаптации к окружающим условиям, но бывают и исключения, как в случае с этим фламинго
Молодой королевский пингвин, который выглядит действительно по-королевски
А ведь Бэмби мог быть и таким!
Примеры ярко выраженного меланизма есть не только в дикой природе, и этот померанский шпиц тому доказательство
Это явление не причиняет организму животных никакого вреда
Если животные темного окраса более жизнеспособны, чем светлого, изменения могут быть подхвачены естественным отбором
И тогда они появятся снова уже в следующем поколении
Стоит признать, что такая мутация только украшает
Со временем люди находят все новые случаи возникновения меланизма у тех видов, которым ранее это было не свойственно
Рептилиям черный окрас играет на руку: кожа плохо отражает свет, что помогает лучше сохранять тепло
Так что у природы определенно на все есть своя причина
И даже на золотую рыбку, которая вдруг стала черной!
А вот львов-меланистов, к сожалению, не существует. Это фотоманипуляция, получившая широкое распространение и до сих пор вводящая многих в заблуждение
Фото на превью rleverton/Imgur, phenomenalcosmicpowers/Imgur