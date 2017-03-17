17 животных, которых раскрасила сама ночь

Если что-то и не перестает удивлять нас веками, так это проделки природы. Отличный тому пример — меланизм, явление, при котором животные получают гораздо более темный окрас, нежели у их сородичей.

AdMe.ru собрал 17 фотографий, подтверждающих, что черный цвет идет абсолютно всем.

Волки чаще всего имеют серый, серо-белый или светло-бурый окрас, и гораздо реже встречаются вот такие волки-меланисты

Кажется, что этот петух — плод чьей-то буйной фантазии, но нет

Сервал — одна из 12 пород кошачьих, которые подвержены меланизму

Окрас этого ягуара — пример неполной мутации

Жираф, каким вы его еще не видели

Чаще всего меланизм связан с процессом адаптации к окружающим условиям, но бывают и исключения, как в случае с этим фламинго

Молодой королевский пингвин, который выглядит действительно по-королевски

А ведь Бэмби мог быть и таким!

Примеры ярко выраженного меланизма есть не только в дикой природе, и этот померанский шпиц тому доказательство

Это явление не причиняет организму животных никакого вреда

Если животные темного окраса более жизнеспособны, чем светлого, изменения могут быть подхвачены естественным отбором

И тогда они появятся снова уже в следующем поколении

Стоит признать, что такая мутация только украшает

Со временем люди находят все новые случаи возникновения меланизма у тех видов, которым ранее это было не свойственно

Рептилиям черный окрас играет на руку: кожа плохо отражает свет, что помогает лучше сохранять тепло

Так что у природы определенно на все есть своя причина

И даже на золотую рыбку, которая вдруг стала черной!

А вот львов-меланистов, к сожалению, не существует. Это фотоманипуляция, получившая широкое распространение и до сих пор вводящая многих в заблуждение

Фото на превью rleverton/Imgur, phenomenalcosmicpowers/Imgur

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2 Комментарии
  • 17 марта 2017
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