17 животных, которых природа наградила особенным шармом

Для любящих хозяев их питомцы всегда самые-самые. А каждое их пятнышко или торчащий вверх ус — особенные и придают им еще больше обаяния. И даже физические недостатки не могут испортить четырехлапую красоту.

Мы в AdMe.ru тоже находим очаровательными всех наших братьев меньших со всеми их изюминками. Не в силах наслаждаться таким счастьем в одиночку — предлагаем поумиляться и похихикать вместе с нами.

Когда нарисовала одну стрелку, а вторая так и не получается

«Пятно на хвосте моей собаки похоже на чей-то силуэт»

«У моей кошки на макушке растут усы»

Я предполагаю, что это антенна, а не ус. © matteroverdrive / Reddit

Бесплатная вышка 5G, куда бы она ни пошла. © DrSeussFreak / Reddit

Солист эмо-кавер-группы начала 2000-х

«Сэр Фредерик у меня уже 3,5 года, но его морда радует меня по-прежнему»

Этот пес, кажется, большой поклонник Сальвадора Дали

«У собаки моих тети и дяди автопортрет на затылке»

«У моей собаки усы как у Пуаро»

«Все окружающие говорят, что Космо очень страшный»

Думаю, что у них неправильный словарь. «Страшный» не синоним слова «великолепный». © Chantelauve / Reddit

Красавчик?

«ДжоДжо улыбается на камеру»

Я вижу ленивца Сида из «Ледникового периода». © urgaflurga1 / Reddit

«Это мой пес Боуи, он какой-то особенный»

«Косоглазие и такой наклон головы нетипичны для супермоделей, но я думаю, что он красивый мальчик»

«Люблю ее уникальную окраску и красивые глаза»

«Этого особенного мальчика зовут Уолтер Уайт. Он живет в местном приюте, и у него есть гарем из влюбленных кошек, которые следуют за ним повсюду»

«Интервьюер: „Итак, какие у вас есть особые способности, которые могли бы помочь в работе?“»

«Салем выжил после того, как его сбила машина, и теперь он выглядит как самый опасный кот на этих улицах»

Сэм и Дин Винчестеры спрашивают: «Демоны теперь могут вселяться в кошек?» © a-snakey / Reddit