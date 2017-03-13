17 животных, которые взяли и просто растаяли у нас на глазах

Если верить ученым, то человек на 70 % состоит из воды. А если присмотреться к природе, то некоторые звери и птицы словно созданы из жидкости.

AdMe.ru представляет вашему вниманию животных, которые тают и растекаются от нежности, тепла и приятных сновидений.

Превращение хомяка в оладушек

Птица, которая тает в руках

Как правильно высыпаться

Когда плющит от солнышка

Утки Сальвадора Дали

Когда ночка была дикой и ты немного не в форме

Температура плавления достигнута

Сова потихоньку растекается на солнце

Застрял в текстурах

Кто пролил хомяка на диван?

Помогите, здесь собака растекается!

Это я делаю упражнение «Лодочка»

Растекаюсь от усталости

Потому что все коты — это жидкости

Как правильно сливаться с фоном

У вас, кажется, кот растянулся

Как правильно таять от нежности

По материалам boredpanda.com

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  • 13 марта 2017
  • 20926

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