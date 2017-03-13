17 животных, которые взяли и просто растаяли у нас на глазах
Если верить ученым, то человек на 70 % состоит из воды. А если присмотреться к природе, то некоторые звери и птицы словно созданы из жидкости.
AdMe.ru представляет вашему вниманию животных, которые тают и растекаются от нежности, тепла и приятных сновидений.
Превращение хомяка в оладушек
Птица, которая тает в руках
Как правильно высыпаться
Когда плющит от солнышка
Утки Сальвадора Дали
Когда ночка была дикой и ты немного не в форме
Температура плавления достигнута
Сова потихоньку растекается на солнце
Застрял в текстурах
Кто пролил хомяка на диван?
Помогите, здесь собака растекается!
Это я делаю упражнение «Лодочка»
Растекаюсь от усталости
Потому что все коты — это жидкости
Как правильно сливаться с фоном
У вас, кажется, кот растянулся
Как правильно таять от нежности
По материалам boredpanda.com