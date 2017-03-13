17 животных, которые взяли и просто растаяли у нас на глазах

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Если верить ученым, то человек на 70 % состоит из воды. А если присмотреться к природе, то некоторые звери и птицы словно созданы из жидкости.

AdMe.ru представляет вашему вниманию животных, которые тают и растекаются от нежности, тепла и приятных сновидений.