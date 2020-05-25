17 животных, которые проделали огромную работу, чтобы сбросить вес
Исследование показало, что продолжительность жизни упитанных собак может быть на 2,5 года (и даже больше) меньше, чем собак с нормальным весом. Следовательно, возможность сделать наших питомцев энергичнее и счастливее в наших руках.
Редакция AdMe.ru гордится нашими братьями меньшими, которым удалось похудеть, и хочет поделиться их достижениями с вами.
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«Март 2020 / апрель 2020».
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«Декабрь 2015, 9,7 кг / август 2018, 4,4 кг».
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Как часто вы взвешиваете своего питомца? Есть ли у него фото до и после сброса веса?
Фото на превью Melyk63 / reddit