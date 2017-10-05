17 животных, которые пожалели о своем решении

Любопытство братьев наших меньших заводит их в смешные, нелепые и даже порой опасные ситуации.

AdMe.ru собрал для вас 17 фотографий животных, которые пожалели о своих выходках.

«По-мо-ги-те!»

— Это кто тут застрял?

— Я.

Гангстасвинка

— Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери!
— Нет! Все потому, что кто-то слишком много ест!

«Моя кошка поймала ящерицу, но не знает, что теперь с ней делать»

«Скажи честно, мне идет?»

Жан-Клод Ван Котэ

Пчела просто тренируется плавать с кругом

«Пойдем в аквапарк», — говорили они. «Будет весело!» — твердили они.

«Я застрял, но вы сами меня доставайте, а то у меня лапки»

По-моему, лучшая поза для сна

Главное — сохранять невозмутимость

Твое лицо, когда язык прилип к сосульке

Алиса влезла в Страну чудес, но вылезти не смогла

Когда вдохновился подвигом Белки и Стрелки

Хотел сбежать от реальности, но реальность против

Скорее всего, ему было весело. Но это не точно.

Фото на превью imgur, imgur

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5 Комментарии
  • 5 октября 2017
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  • 15787

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