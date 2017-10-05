17 животных, которые пожалели о своем решении
Любопытство братьев наших меньших заводит их в смешные, нелепые и даже порой опасные ситуации.
AdMe.ru собрал для вас 17 фотографий животных, которые пожалели о своих выходках.
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Любопытство братьев наших меньших заводит их в смешные, нелепые и даже порой опасные ситуации.
AdMe.ru собрал для вас 17 фотографий животных, которые пожалели о своих выходках.
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