17 животных, которые плохо себя вели, и им вообще не стыдно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Животные помогают нам стать лучше: воспитывают в нас буддийское спокойствие, безграничное терпение и умение любить несмотря ни на что (а посмотреть, кстати, есть на что: погрызенные туфли, описанные диваны и опрокинутые цветы). Но к их хулиганским когтям, зубам, хвостам и лапам прилагаются маленькие горячие сердца, переполненные любовью. Ну как им не простить за это все и сразу?

AdMe.ru собрал фотографии домашних питомцев, которые и не думают раскаиваться в содеянном.

Без этого хорошего мальчика получилось бы просто скучное свадебное фото, но он все «исправил»

«Моя мама прислала мне эту фотографию сегодня утром»

«Когда я пытаюсь заставить своего 12-недельного щенка хаски сделать хоть что-то, он делает так»

«Моему коту уже 18, но это не мешает ему вести себя по-хулигански и пить мою воду»

«Моя девушка пыталась поработать, но у нее ничего не вышло»

«Он не оставляет своего „большого брата“ в одиночестве. Никогда»

«Она настоящая королева драмы. Вот ее реакция на ботиночки для дождливой погоды»

«Хозяин, ку-ку!»

C таким псом чувствуешь себя в полной безопасности

«Мой дом подвергся нападению нового робота-пылесоса за $ 700, но я всех спас».

«А ты думал, я бесплатно котиком работаю?»

Тайна исчезающих носков раскрыта

«Я краду носки и ем их».

«Вот это я и называю отличной прогулкой»

«Мой пес занял мое место на кровати и смотрел на меня вот так»

«Моя собака очень гордится тем, как она поработала над этим столом»

Просто грызть обувь — это для слабаков

«Это мое третье убийство на этой неделе, и я не сожалею».

«Нет, я не видел твое мороженое»

И все-таки мы ужасно любим этих пушистых злодеев, правда?

Присылайте нам фото с проделками ваших питомцев, и мы вместе создадим новую крутую статью!