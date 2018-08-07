17 животных, которые плохо себя вели, и им вообще не стыдно
Животные помогают нам стать лучше: воспитывают в нас буддийское спокойствие, безграничное терпение и умение любить несмотря ни на что (а посмотреть, кстати, есть на что: погрызенные туфли, описанные диваны и опрокинутые цветы). Но к их хулиганским когтям, зубам, хвостам и лапам прилагаются маленькие горячие сердца, переполненные любовью. Ну как им не простить за это все и сразу?
AdMe.ru собрал фотографии домашних питомцев, которые и не думают раскаиваться в содеянном.
Без этого хорошего мальчика получилось бы просто скучное свадебное фото, но он все «исправил»
«Моя мама прислала мне эту фотографию сегодня утром»
«Когда я пытаюсь заставить своего 12-недельного щенка хаски сделать хоть что-то, он делает так»
«Моему коту уже 18, но это не мешает ему вести себя по-хулигански и пить мою воду»
«Моя девушка пыталась поработать, но у нее ничего не вышло»
«Он не оставляет своего „большого брата“ в одиночестве. Никогда»
«Она настоящая королева драмы. Вот ее реакция на ботиночки для дождливой погоды»
«Хозяин, ку-ку!»
C таким псом чувствуешь себя в полной безопасности
«Мой дом подвергся нападению нового робота-пылесоса за $ 700, но я всех спас».
«А ты думал, я бесплатно котиком работаю?»
Тайна исчезающих носков раскрыта
«Я краду носки и ем их».
«Вот это я и называю отличной прогулкой»
«Мой пес занял мое место на кровати и смотрел на меня вот так»
«Моя собака очень гордится тем, как она поработала над этим столом»
Просто грызть обувь — это для слабаков
«Это мое третье убийство на этой неделе, и я не сожалею».
«Нет, я не видел твое мороженое»
И все-таки мы ужасно любим этих пушистых злодеев, правда?
Присылайте нам фото с проделками ваших питомцев, и мы вместе создадим новую крутую статью!
Фото на превью ladybeaverhausen / Reddit