17 животных, которые ни за что не желают вести себя как полагается

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Кошки, которые сидят как люди, и кенгуру, владеющие айфоном, доказывают одно: некоторым животным плевать на все эти наши представления о том, как надо себя вести. Они будут делать то, что пожелают, и им неважно, что мы об этом думаем.

AdMe.ru собрал фотографии злостных пушистых и хвостатых нарушителей правил, каких свет еще не видывал.

«Мой друг вошел в ванную и нашел кота в такой позе»

Сплю где хочу

Просто кенгуру смотрит Netflix через айфон

«Да, мне удобно. Да, уверен»

Что значит кошки так не сидят?

Среди черепах встречаются настоящие бунтари

«Не входить. Ведется полицейское наблюдение».

Как тебе такое, Илон Маск?

На музейного котеньку этот запрет не распространяется

«Помогите нам сохранить нашу историю. Пожалуйста, не сидите на мебели».

«Ну раз мышей у нас нет, давай хоть лампочку помогу вкрутить»

«Пытался приучить свою кошку к унитазу. Не думаю, что она справится»

«Персик хочет знать, кто ответственен за эту неприятную надпись»

«Коты накормлены. Не слушайте их».

Когда совершил большую ошибку

«Это Роберт. Он делает так каждый раз, когда понимает, что прогулка закончилась»

«Закрыл своего кота в ванной, потому что он плохо себя вел. Вот его ответ»

«Ее зовут Юми, но мне нравится называть ее Кенгуруми»

«Мой кот, наверное, сломался, но он пьет воду, сидя под тумбой для телевизора и обмакивая свою лапу в миску»

Кажется, чья-то шалость удалась

Делитесь и вы фотографиями своих животных, пусть они тоже станут героями наших статей.