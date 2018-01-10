17 животных, которые готовы идти за своими маленькими хозяевами и в огонь, и в воду
Каждый ребенок мечтает о четвероногом друге, но не все родители это одобряют. Ведь любое животное требует ухода и внимания. Но те эмоции, что дарят животные детям, окупают все заботы о них.
AdMe.ru собрал 17 умилительных примеров крепкой дружбы животных и детей.
Моя собака
С первых дней как братья
Вместе до конца
На 9-м месяце беременности сестра подарила женщине большого лабрадора, она была расстроена, ведь собака и маленький ребенок — это вдвое больше трудностей. Но собака стала для новорожденной девочки настоящим верным другом и помощником для матери. В этом году псу удалили опухоль, маленькая хозяйка не находила себе места, но поддерживала друга.
Чарли и ее пес Френки, который большую часть жизни провел в приюте
Френки большую часть жизни провел в клетке, пока его наконец не приютили добрые люди. Сегодня у него есть лучшая подруга Чарли, с которой они путешествовали этим летом.
Лохматый нянь
Маме 5 детей очень повезло с собаками, спасенными из приюта, которые помогают ей присматривать за детьми.
Маме и ее королевский пудель Рику
Пес по кличке Джедай несколько лет спасает жизнь своего хозяина Люка
Пес чудесным образом чувствует малейшие химические изменения в организме мальчика лучше любых приборов. После того как однажды ночью Джедай спас Люку жизнь, вовремя разбудив его родителей, пес обучился подавать сигналы опасности с помощью цветной палки. Джедай и Люк все время проводят вместе.
Малышка Эддисон и ее курица
Эддисон живет с семьей на маленькой ферме и дружит с курицами.
Мальчик и пес с болезнью витилиго
Картер ненавидел свою внешность и отказывался смотреться в зеркало, пока не встретил лабрадора Роуди с такой же болезнью. Мать Картера благодарит судьбу за эту встречу, ведь теперь мальчик перестал себя стесняться и крепко подружился с Роуди.
Тайлер и его утенок Бикер, который ходит за ним по пятам
С первого дня утенок не отходит от малыша Тайлера. Они настолько неразлучны и близки, что даже первое слово, которое произнес Тайлер, было «утка». Друзья вместе гуляют, играют, катаются с горки, а когда Тайлер плачет, то Бикер громко и нервно крякает.
В надежных лапах
Либби и ее кошки
Усыновленная девочка Либби дружит с кошками из приюта, теперь все они живут в большой и дружной семье
Маникюр для лучшей подружки
Фило и Помпон — подружки, модницы и настоящие звезды инстаграма. Они живут в Париже и снимаются для модных журналов, чем не сюжет для голливудского фильма?
Целый домашний зоопарк
Джек и его теленок
У лучших друзей и увлечения общие
Животные останутся вашими лучшими друзьями даже спустя многие годы
А у вас в детстве был лучший друг?
Фото на превью unknownauthor/imgur, pikabu