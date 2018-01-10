17 животных, которые готовы идти за своими маленькими хозяевами и в огонь, и в воду

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Каждый ребенок мечтает о четвероногом друге, но не все родители это одобряют. Ведь любое животное требует ухода и внимания. Но те эмоции, что дарят животные детям, окупают все заботы о них. AdMe.ru собрал 17 умилительных примеров крепкой дружбы животных и детей.

Моя собака

С первых дней как братья

Вместе до конца

На 9-м месяце беременности сестра подарила женщине большого лабрадора, она была расстроена, ведь собака и маленький ребенок — это вдвое больше трудностей. Но собака стала для новорожденной девочки настоящим верным другом и помощником для матери. В этом году псу удалили опухоль, маленькая хозяйка не находила себе места, но поддерживала друга.

Чарли и ее пес Френки, который большую часть жизни провел в приюте

Френки большую часть жизни провел в клетке, пока его наконец не приютили добрые люди. Сегодня у него есть лучшая подруга Чарли, с которой они путешествовали этим летом.

Лохматый нянь

Маме 5 детей очень повезло с собаками, спасенными из приюта, которые помогают ей присматривать за детьми.

Маме и ее королевский пудель Рику

Пес по кличке Джедай несколько лет спасает жизнь своего хозяина Люка

Пес чудесным образом чувствует малейшие химические изменения в организме мальчика лучше любых приборов. После того как однажды ночью Джедай спас Люку жизнь, вовремя разбудив его родителей, пес обучился подавать сигналы опасности с помощью цветной палки. Джедай и Люк все время проводят вместе.

Малышка Эддисон и ее курица

Эддисон живет с семьей на маленькой ферме и дружит с курицами.

Мальчик и пес с болезнью витилиго

Картер ненавидел свою внешность и отказывался смотреться в зеркало, пока не встретил лабрадора Роуди с такой же болезнью. Мать Картера благодарит судьбу за эту встречу, ведь теперь мальчик перестал себя стесняться и крепко подружился с Роуди.

Тайлер и его утенок Бикер, который ходит за ним по пятам

С первого дня утенок не отходит от малыша Тайлера. Они настолько неразлучны и близки, что даже первое слово, которое произнес Тайлер, было «утка». Друзья вместе гуляют, играют, катаются с горки, а когда Тайлер плачет, то Бикер громко и нервно крякает.

В надежных лапах

Либби и ее кошки

Усыновленная девочка Либби дружит с кошками из приюта, теперь все они живут в большой и дружной семье

Маникюр для лучшей подружки

Фило и Помпон — подружки, модницы и настоящие звезды инстаграма. Они живут в Париже и снимаются для модных журналов, чем не сюжет для голливудского фильма?

Целый домашний зоопарк

Джек и его теленок

У лучших друзей и увлечения общие

Животные останутся вашими лучшими друзьями даже спустя многие годы

А у вас в детстве был лучший друг?