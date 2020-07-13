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17 встреч, которые даже специально не придумаешь

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Мало кто из нас каждый день видит лису, сокола или с десяток маленьких утят. А еще в довольно нестандартных условиях можно встретить вполне привычных нашему глазу питомцев. Например, ползущий по стене хомяк или стая практически одинаковых котят на балконе, наблюдающих за людьми, — такое точно заставит мгновенно выхватить телефон и сделать пару фото.

Так и поступили герои этой статьи, которым вселенная приготовила необычную встречу. И мы в AdMe.ru восхищаемся тем, что они не поленились этим поделиться и снискали популярность в сети.

«Я такое чудо сегодня видела!»

© StationPanik / Twitter

Когда скрываешь в себе повадки Человека-паука, но они вырываются наружу

© mx1hr / Twitter

«Пингвин решил влезть в мое видео»

© thaticelander / Reddit

«Чуть не наступил на эту красавицу, спрятавшуюся в траве»

© Zapador / Reddit

Когда встречаешь ручеек из уток

© Lellevent / Imgur

«А у меня тут сокол тусуется»

© uncle_dekard / Twitter

«Пришлось дико извиняться во время рабочего видеозвонка, потому что на кухню зашла утка. И да, у меня нет утки»

© LucySomerset / Twitter

«А к нам как-то пришло полчище маленьких утят. Они смогли проникнуть на кухню через оранжерею»

© masonduke23 / Twitter

«Что делать, когда ворона, которую встречаешь по пути, идет с тобой домой?»

© M1lele / Twitter

А некоторые даже показывают чудеса акробатики на капоте машины

© snf_kiichi / Twitter

«Вот какой гость прилетал ко мне несколько дней назад»

© stasyleto / Twitter

«А ко мне как-то приходила лиса, потому что почувствовала запах барбекю»

© titchtamsin / Twitter

«К сожалению, прилетела без письма»

© shvemler / Twitter

«Владелец квартиры из AirBnb оставил нам записку, в которой рассказал о соседской собаке. И смотрите, кто к нам сегодня пожаловал»

© raycontreras__ / Twitter

«Знакомые обнаружили во дворе суслика и соорудили для него дом»

© judgmental_platypus / Reddit

«Просто сова, обнимающая пенек»

© Daily__Owls / Twitter

Вот так смотришь на заднее сиденье, а там...

© ilylexington / Twitter

А с какими необычными животными вам случалось встречаться? Или, может, вы видели привычных питомцев в нетипичных условиях? Будем рады, если вы еще и фото покажете!

Фото на превью mx1hr / Twitter
75-3710
2k