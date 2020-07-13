17 встреч, которые даже специально не придумаешь
Мало кто из нас каждый день видит лису, сокола или с десяток маленьких утят. А еще в довольно нестандартных условиях можно встретить вполне привычных нашему глазу питомцев. Например, ползущий по стене хомяк или стая практически одинаковых котят на балконе, наблюдающих за людьми, — такое точно заставит мгновенно выхватить телефон и сделать пару фото.
Так и поступили герои этой статьи, которым вселенная приготовила необычную встречу. И мы в AdMe.ru восхищаемся тем, что они не поленились этим поделиться и снискали популярность в сети.
«Я такое чудо сегодня видела!»
Когда скрываешь в себе повадки Человека-паука, но они вырываются наружу
«Пингвин решил влезть в мое видео»
«Чуть не наступил на эту красавицу, спрятавшуюся в траве»
Когда встречаешь ручеек из уток
«А у меня тут сокол тусуется»
«Пришлось дико извиняться во время рабочего видеозвонка, потому что на кухню зашла утка. И да, у меня нет утки»
«А к нам как-то пришло полчище маленьких утят. Они смогли проникнуть на кухню через оранжерею»
«Что делать, когда ворона, которую встречаешь по пути, идет с тобой домой?»
А некоторые даже показывают чудеса акробатики на капоте машины
«Вот какой гость прилетал ко мне несколько дней назад»
«А ко мне как-то приходила лиса, потому что почувствовала запах барбекю»
«К сожалению, прилетела без письма»
«Владелец квартиры из AirBnb оставил нам записку, в которой рассказал о соседской собаке. И смотрите, кто к нам сегодня пожаловал»
«Знакомые обнаружили во дворе суслика и соорудили для него дом»
«Просто сова, обнимающая пенек»
Вот так смотришь на заднее сиденье, а там...
А с какими необычными животными вам случалось встречаться? Или, может, вы видели привычных питомцев в нетипичных условиях? Будем рады, если вы еще и фото покажете!
Фото на превью mx1hr / Twitter