17 уникальных животных и птиц, которые получили от природы сполна (И даже не собираются жаловаться)

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Если верить ученым, то на Земле обитает около триллиона различных видов живых существ, хотя описаны наукой из них менее 1 %. В основе этого чуда — способность приспосабливаться к любым условиям, будь то горячее жерло вулкана или ледяное дно океана. В результате такой естественной адаптации на свет появляются животные и птицы с уникальными особенностями, которым вполне можно позавидовать.

Мы в AdMe.ru не устаем открывать для себя что-то новое в мире дикой природы и предлагаем вам познакомиться с особенностями невероятных существ, без которых невозможно представить все многообразие жизни на нашей планете. Ведь настоящая красота — в различиях.

17. С точки зрения ДНК ближайшие родственники ленивцев — не обезьяны, а броненосцы и муравьеды

Вместе они входят в подотряд неполнозубых и весьма далеки от приматов. Присмотритесь к их лапкам и носам — улавливаете родственную связь? Сегодня самым крупным в их подотряде является гигантский муравьед, хотя несколько тысяч лет назад он значительно уступал в размерах другим своим родственникам — гигантским ленивцам: один из этих вымерших видов был в 2 раза крупнее слона и весил несколько тонн. Всем представителям подотряда неполнозубых досталось плохое черно-белое зрение: вероятнее всего, их другой дальний родственник когда-то жил под землей, поэтому «отказался» от цветной картинки в пользу развития острого обоняния. Поэтому нос у всех этих зверьков их главное оружие.

16. Северные олени используют ультрафиолетовое зрение, чтобы найти еду и распознать замаскированного хищника

Такой дар выручает животное в зимнее время: снег отражает ультрафиолетовое излучение, а ягель или волчий мех — поглощают, поэтому в глазах северного оленя они выглядят как контрастные пятна на фоне белого пейзажа. Эта способность делает северного оленя редким животным, которое на большом расстоянии легко отличит сугроб от белого медведя.

15. Это не воротник, а солнечная батарея: ящерица раскрывает его, чтобы зарядиться энергией солнца

Раньше считалось, что именно воротник отвечает за терморегуляцию всего организма, поэтому плащеносная ящерица раскрывает его, когда греется утром на солнышке. Но оказалось, что в этом процессе рептилия использует всю поверхность своего тела, чтобы аккумулировать максимум тепла из окружающей среды. У этой детали на шее есть и другое назначение. Во время брачного сезона самцы меряются воротниками: чем массивнее и ярче воротник, тем больше шансов у самца получить внимание противоположного пола.

14. Кваква мяукает во время опасности и квакает, когда речь идет о ее личной собственности

Другое название этой птицы — ночная цапля. Услышать ее кваканье легче весной, когда самец находит место для гнезда и отгоняет своими криками конкурентов. К этому времени меняется и его внешний облик: чтобы привлечь внимание потенциальных невест, самец отращивает на затылке пару длинных белых перьев. Встретить квакву можно в лесу: она предпочитает селиться в зарослях у водоемов.

13. У антарктического гигантского кальмара зрение с подсветкой, а у ламы в глазах рюши с эффектом затемнения

Этот кальмар легко опускается на 2 тыс. м под воду и является обладателем самых крупных глаз среди всех представителей животного мира: если зрачок человека — это крошечная бусинка, то у этого существа он сравним с крупным яблоком, а сам глаз достигает 30 см в диаметре. У антарктического кальмара 100 %-ное зрение даже при тусклом свете и есть фотофоры — особые органы, которые вырабатывают свет, освещая пространство перед глазами. Противоположную функцию выполняют рюши на глазах у ламы — они защищают ее зрачки от яркого света. Если присмотреться, то похожие «украшения» можно обнаружить и у других животных, например у верблюда и лошадей.

12. Чтобы найти любовь всей своей жизни, великолепный фрегат надувает на шее огромный красный пузырь в виде сердца

Правда, чтобы разглядеть это сердце, нужно смотреть на птицу под определенным углом. Чем крупнее пузырь, тем больше внимания противоположного пола достанется самцу. Так его и находит самка, которую он выбирает раз и навсегда. Но это далеко не самая удивительная особенность этих пернатых. Великолепный фрегат может пару месяцев находиться в полете, не приземляясь даже ради сна, потому что спит на лету: сначала отдыхает одна половина мозга, а затем другая или обе сразу. На такой сон уходит не более часа в сутки. А уже приземлившись, птица отсыпается по 12 часов в день. Встретить ее можно на Тихоокеанском побережье Центральной и Южной Америки.

11. Чтобы выжить, этот паук выглядит как птичий помет, а ради получения еды притворяется ночной бабочкой

Необычный окрас делает паука Celaenia excavata внешне непривлекательным для птиц, его главных врагов. Обитает это животное на фруктовых деревьях, потому что обычным мухам предпочитает мотыльков. Во время охоты он притворяется сумеречницей: испускает особый запах, которым бабочки привлекают самцов, и ждет, пока ни о чем не подозревающие кавалеры-мотыльки подлетят достаточно близко, чтобы поймать их и съесть. Встретиться с ним можно только в Австралии.

10. Некоторым земляным дроздам во время охоты приходится пукать, чтобы выманить червей из укрытия

Известно, что у птиц нет проблем с газообразованием, но у любого правила есть исключения. Земляные дрозды вида Zoothera lunulata, населяющие юго-восточную Австралию и Тасманию, специально глотают воздух, чтобы пукать. Черви, потревоженные этим звуком, начинают активно двигаться, выдавая свое присутствие, и птица быстро находит их.

9. С помощью расчески на среднем пальце большая голубая цапля ухаживает за собой и пудрит перья после обеда

На ее брюшке и в паху постоянно крошатся концы перьев, превращаясь в тончайший порошок. Его птица распределяет по всему телу с помощью среднего пальца. Такая пудра не дает перьям слипаться, когда на них попадают ил и слизь от поедаемой рыбы.

8. Это попа слона: до нее сложно дотянуться хоботом, поэтому глубокие морщины и толстая кожа защищают ее от укусов насекомых и колючек акации

Но есть у такой кожи еще одно предназначение: глубокие заломы и трещинки на ее поверхности отлично удерживают на африканском слоне грязь, песок и воду, которыми он активно поливает себя, спасаясь от жары.

7. Фламинго кормят птенцов молоком розового цвета

Птичье молоко выделяется у фламинго из особых желез, которые расположены в пищеводе, и содержит те же красящие пигменты, что придают моркови, помидору и тыкве оранжево-красный оттенок. Эти пигменты птица получает из пищи, и они влияют на ее окрас. Но если вы подберете упавшее перо фламинго, то увидите, что через некоторое время оно побелеет. Без своей «косметики» фламинго выглядят бледно-серыми птицами.

6. Белые медведи любят чистоту, но купанию в холодном море предпочитают снежные ванны

По сути, они вычесывают загрязнения из шерсти, валяясь в снегу. Обычной воде это не под силу, потому что кожа медведя выделяет жировую пропитку, которая делает их мех водоотталкивающим.

5. Ради внимания прекрасного пола хохлатый сифака обмазывает грудь кое-чем коричневым

Это секрет, который выделяется из анально-половых и горловых желез, и чем он заметнее на шерсти, тем больший интерес проявляют самки. Сифаки, чья грудь выглядит слишком невзрачно, могут сблизиться с дамой сердца, просто предложив ей услуги по чистке шерсти в обмен на спаривание.

4. Бируанг — это медведь, который вьет себе гнезда на деревьях

Для него это естественная среда обитания: тут он спит и с удовольствием принимает солнечные ванны, а ночью охотится на насекомых и лакомится листьями и плодами. Встретить такого мишку можно в тропических лесах предгорий и гор Азии, хотя бируанги очень редкие животные.

3. Филин настолько непритязателен в еде, что сегодня без вреда для здоровья проглотит колючего ежика и ядовитую змею, а завтра не откажется от косули на обед

Свои вкусовые предпочтения птица меняет «на лету», ориентируясь на массовость того или иного биологического вида. Сегодня это может быть рыба, завтра — птицы, послезавтра — черепахи. Благодаря этому обыкновенный филин не зависит от изменений в окружающей среде, не угрожает редким видам и в любой ситуации находит себе пропитание.

2. Бонобо умеют разжигать костер и пользуются компьютером, чтобы общаться с людьми

Возможности интеллекта этих обезьян продолжают поражать ученых. Например, в природе они хорошо разбираются в растениях и умеют смешивать их, чтобы получить нужные лекарства от того или иного недуга. А бонобо, которые живут в заповеднике и постоянно общаются с учеными, вообще выступили соавторами научной публикации.

1. Каменный снаружи, но живой внутри

И пусть вас не смущает внешний вид: под этим панцирем бьется настоящее живое сердце. Это существо под названием Pyura chilensis можно найти на побережьях Перу и Чили, хотя относится оно к классу асцидий, которые обычно живут в морях. На свет эта асцидия всегда появляется самцом, а по мере роста обретает дополнительно женские половые органы. Так что если поблизости нет другого подобного существа, животное займется самооплодотворением.