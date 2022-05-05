17 доказательств того, что встречи с дикой природой вырабатывают у людей отличное чувство юмора

Рыбак решил поохотиться на морских ежей в Тихом океане и случайно упал в холодную воду. Он наверняка утонул бы, если бы ему на помощь не явился тюлень. Тот все время плавал рядом, а когда мужчина слабел, подталкивал его вперед. Помощь новоприобретенного друга так взбодрила рыбака, что тот, на плаву рассказывая тюленю анекдоты, добрался до нефтяной платформы, где ему оказали помощь люди.

В этой подборке AdMe.ru дикие животные тоже решили ворваться в жизнь людей, но при более прозаичных обстоятельствах. А сами пользователи сети не преминули рассказать об этом всему интернету, приправив свой пост изрядной долей юмора.

«Машина моего дяди этим утром»

«Судя по всему, это был день „Приведи гуся на работу“ в офисе моего друга»

«Я наткнулась на свежий след волка, когда заблудилась на Аляске»

Поворот сюжета: вы идете по своему собственному пути, который проделали прошлой ночью. © danger355 / Reddit

«Похититель кошачьей еды снова врывается к нам в дом»

«Моя любимая женщина боится птиц, но решила побороть свой страх»

«Эта мама-поссум с детенышем упала в дымоход наших друзей»

«Этого маленького налетчика я нашел среди сельдерея в своем саду. Отпустил его в соседних кустах, но, думаю, он еще вернется»

«Я сижу на ступеньке. Птица сидит у меня на голове. Таков круг жизни»

«Эта цикада решила приземлиться прямо на мою татуировку цикады»

«Выносил на работе мусор и случайно завел нового друга»

«Моему деду на ногу сел дятел»

Твой дедуля — пират с деревянной ногой? © Needbeachnoww / Reddit

«Сегодня наш офис решили посетить несколько крольчат»

Ситуация: «Интернет временно недоступен». А это ее первопричина

«Cегодня я увидел птицу, сидящую на моей машине. Когда я приблизился, она улетела, а гнездо с ее яйцом осталось на моем джипе»

«Вчера у меня появилась подружка-птичка»

«Вот мы и начали находить лампочки гирлянд, которые белка украла у нас еще на новогодних праздниках»

«Сфотографировал лису через бинокль. Она часто приходит к нам, и мы отдаем ей остатки еды. А эта бестия была столь благодарна, что взяла и наложила кучу в нашем саду»