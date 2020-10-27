17 собак-метисов, которые своей красотой затмят чистокровных собратьев
На данный момент в мире существует примерно 450 всемирно признанных пород собак, выведенных в результате искусственной селекции. Но иногда, по естественному стечению обстоятельств (а также с помощью селекционеров), на свет рождаются метисы, родителями которых стали собаки разных пород. Некоторые из них уже имеют свое название. Например, помесь померанского шпица и хаски — помски.
Мы в AdMe.ru считаем, что подобные метисы получаются настоящими милахами. Убедитесь в этом сами.
Корги + сенбернар
Такса + немецкая овчарка
Золотистый ретривер + хаски
Корги + немецкая овчарка
Ньюфаундленд + немецкая овчарка
Сибирский хаски + померанский шпиц
Мальтийская болонка + бигль
Корги + пудель
Сенбернар + хаски
Пиренейская горная собака + сибирский хаски
Мопс + шарпей
Ротвейлер + лабрадор
Австралийская овчарка + хаски
Самоед + хаски
Бульдог + чихуахуа
Корги + чихуахуа
Лабрадор + чихуахуа
Какой метис, на ваш взгляд, получился наиболее гармоничным и милым?
Фото на превью Pixabay, swisshippo / Depositphotos, tooshiftyfouryou / reddit