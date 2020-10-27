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17 собак-метисов, которые своей красотой затмят чистокровных собратьев

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На данный момент в мире существует примерно 450 всемирно признанных пород собак, выведенных в результате искусственной селекции. Но иногда, по естественному стечению обстоятельств (а также с помощью селекционеров), на свет рождаются метисы, родителями которых стали собаки разных пород. Некоторые из них уже имеют свое название. Например, помесь померанского шпица и хаски — помски.

Мы в AdMe.ru считаем, что подобные метисы получаются настоящими милахами. Убедитесь в этом сами.

Корги + сенбернар

© Pixabay, © swisshippo / Depositphotos, © tooshiftyfouryou / reddit

Такса + немецкая овчарка

© Pixabay, © Pixabay, © Sardic / reddit

Золотистый ретривер + хаски

© Pixabay, © Pixabay, © humosocute / reddit

Корги + немецкая овчарка

© Pixabay, © Pixabay, © gabit4 / reddit

Ньюфаундленд + немецкая овчарка

© Pixabay, © Pixabay, © KayChi09 / reddit

Сибирский хаски + померанский шпиц

© Pixabay, © Pixabay, © leof3 / reddit

Мальтийская болонка + бигль

© Pixabay, © Pixabay, © kozel_vojtech / reddit

Корги + пудель

© Pixabay, © Pixabay, © Kush420coma / reddit

Сенбернар + хаски

© Pixabay, © Pixabay, © mileyfunku / reddit

Пиренейская горная собака + сибирский хаски

© Pixabay, © Pixabay, © paulstar23 / reddit

Мопс + шарпей

© Pixabay, © Pixabay, © BuiltStrange / reddit

Ротвейлер + лабрадор

© Pixabay, © Pixabay, © Kamms901 / reddit

Австралийская овчарка + хаски

© Pixabay, © Pixabay, © aussiesdoingthings / reddit

Самоед + хаски

© Pixabay, © Pixabay, © dejaaurora / reddit

Бульдог + чихуахуа

© Pixabay, © Pixabay, © i_am_curs3d / reddit

Корги + чихуахуа

© Pixabay, © Pixabay, © Doomncandy / reddit

Лабрадор + чихуахуа

© Pixabay, © Pixabay, © thatonef***inpotato / reddit

Какой метис, на ваш взгляд, получился наиболее гармоничным и милым?

Фото на превью Pixabay, swisshippo / Depositphotos, tooshiftyfouryou / reddit
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