17 собак-метисов, которые своей красотой затмят чистокровных собратьев

На данный момент в мире существует примерно 450 всемирно признанных пород собак, выведенных в результате искусственной селекции. Но иногда, по естественному стечению обстоятельств (а также с помощью селекционеров), на свет рождаются метисы, родителями которых стали собаки разных пород. Некоторые из них уже имеют свое название. Например, помесь померанского шпица и хаски — помски.