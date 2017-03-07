17 собак, которые больше так не будут. Наверное
Этим собакам очень стыдно. Поэтому они просят прощения и обещают больше никогда-никогда так не поступать.
Мы в AdMe.ru не смогли пойти мимо их искренних извинений. Когда вы увидите эти фото — вы сами все поймете.
У плохого поведения всегда есть причина
Очень важная причина
Хотя все-таки иногда причины нет
Просто так сложилось
Иногда это проявление характера
Или обозначение позиции
Иногда они просто стараются нам помочь
Как умеют — так и стараются
Иногда, правда, не очень стараются
А иногда готовы на все, чтобы загладить вину
Они всегда думают о нас
Ну ладно. Не всегда.
Хорошо, когда у вас с питомцем общие интересы
И вам нравятся одни и те же вещи
Но иногда они все-таки чувствуют себя одинокими
Они очень переживают, если сделали что-то не так
Но иногда они правда ни в чем не виноваты
Фото на превью dog-shame.com