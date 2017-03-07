17 собак, которые больше так не будут. Наверное

Этим собакам очень стыдно. Поэтому они просят прощения и обещают больше никогда-никогда так не поступать.

Мы в AdMe.ru не смогли пойти мимо их искренних извинений. Когда вы увидите эти фото — вы сами все поймете.

У плохого поведения всегда есть причина

Очень важная причина

Хотя все-таки иногда причины нет

Просто так сложилось

Иногда это проявление характера

Или обозначение позиции

Иногда они просто стараются нам помочь

Как умеют — так и стараются

Иногда, правда, не очень стараются

А иногда готовы на все, чтобы загладить вину

Они всегда думают о нас

Ну ладно. Не всегда.

Хорошо, когда у вас с питомцем общие интересы

И вам нравятся одни и те же вещи

Но иногда они все-таки чувствуют себя одинокими

Они очень переживают, если сделали что-то не так

Но иногда они правда ни в чем не виноваты

Фото на превью dog-shame.com

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  • 7 марта 2017
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