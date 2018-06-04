17 смешных фотографий котов и собак, от которых внутри вырабатывается счастье

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Давайте признаемся — мы все люди взрослые, деловые, опытные и даже жесткие. Но мы никогда не устанем смотреть на фотографии этих пушистых безобразников, на эти их ушки, лапочки и грустные глазки. И если кто-то подумал, что мы собираемся как-то за это оправдываться, то нет, этого не будет. Кошечки и собачечки — это любовь навсегда.

AdMe.ru собрал фотографии домашних питомцев, которые действуют как лекарство от усталости и грусти.

Новая прическа

«Это происходит каждый раз»

«Друг пришел в гости с собакой. Реакция кота»

«Не понял, а где моя еда?»

«Моя кошка полагает, что пить нужно именно так»

Новый друг

«Собака моей сестры родила щенят. Один из них уснул при попытке побега»

Когда вырос среди кошек

«Мой кот впервые узнал, что такое дождь»

«На вкус ты добрый»

«Так она встречает меня каждый день, когда я прихожу домой»

Слаженная командная работа

«Хозяин, все в порядке, я ничего не нарушаю»

«Никаких собак на этом диване».

Солнечный зайчик

«Моя собака боится кота, и он это знает»

Когда напала печалька

«Это его первый день дома»

Присылайте забавные фото ваших питомцев, и они могут стать героями наших новых статей.