17 ситуаций, которые могли случиться только с владельцами собак
Собака концентрирует в себе добро, верность, дружелюбие и создает особую атмосферу. Да, она может разорвать в клочья ваши вещи. Но это ничто по сравнению с эмоциями, которые дарит это четвероногое, мохнатое, ни с кем не сравнимое создание.
Мы в AdMe.ru обожаем братьев наших меньших и готовы делиться с вами снимками этих очаровашек вечно.
«Ситуация: просыпаюсь без подушки. Не совсем понимаю, какого черта, но потом вижу следующее»
Собака-достигатор
Заведите собаку, и вы никогда больше не будете чувствовать себя одиноко. Нигде. Даже в туалете
Ибо нечего
«Собака спала у меня на коленях. Я встала, а она нет»
Правда жизни
«Моя собака не кусается. Она осуждает»
Сегодня и почти каждый день
«Обожаю делать такие фотки с участием своей собаки»
В жизни все не как в кино
«Карл выглядит таким потерянным каждый раз, как жена уходит на работу»
Слишком мило
Лучше любого психолога
«Мне нравятся клиенты, которые любят своих собак»
«Можете не стучать, мы и так знаем, что вы уже здесь».
«Нашел в парке мяч и уничтожил. Мне пришлось выбросить мяч, и вот его реакция»
Собаки объединяют людей
«Собака моей сестры решила срезать путь через лужу»
Покажите и вы фотографию своего питомца.
Фото на превью chern_ov / Twitter
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