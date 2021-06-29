17 ситуаций, которые могли случиться только с владельцами собак

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Собака концентрирует в себе добро, верность, дружелюбие и создает особую атмосферу. Да, она может разорвать в клочья ваши вещи. Но это ничто по сравнению с эмоциями, которые дарит это четвероногое, мохнатое, ни с кем не сравнимое создание.

Мы в AdMe.ru обожаем братьев наших меньших и готовы делиться с вами снимками этих очаровашек вечно.

«Ситуация: просыпаюсь без подушки. Не совсем понимаю, какого черта, но потом вижу следующее»

Собака-достигатор

Заведите собаку, и вы никогда больше не будете чувствовать себя одиноко. Нигде. Даже в туалете

Ибо нечего

«Собака спала у меня на коленях. Я встала, а она нет»

Правда жизни

«Моя собака не кусается. Она осуждает»

Сегодня и почти каждый день

«Обожаю делать такие фотки с участием своей собаки»

В жизни все не как в кино

«Карл выглядит таким потерянным каждый раз, как жена уходит на работу»

Слишком мило

Лучше любого психолога

«Мне нравятся клиенты, которые любят своих собак»

«Можете не стучать, мы и так знаем, что вы уже здесь».

«Нашел в парке мяч и уничтожил. Мне пришлось выбросить мяч, и вот его реакция»

Собаки объединяют людей

«Собака моей сестры решила срезать путь через лужу»