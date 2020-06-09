16 пушистых морд, которые оставили людей в недоумении, а сами и усом не повели
С животными и эмоциями, которые они регулярно дарят, даже рутина превращается в праздник. Жаль, они не всегда разделяют эти чувства, хотя сами их спровоцировали. Герои сегодняшней подборки явно не очень осознают, как они повлияли на людей, сделавших эти фотографии.
Для нас в AdMe.ru животные — неисчерпаемый источник идей для статей. Надеемся, они понимают, сколько позитива дарят нам и нашим читателям.
«Моя собака выглядит как пес с упаковки ее новой кровати»
«Сегодня на мой ботинок взобралась белка»
«Из-за проблем с кожей мою кошку пришлось побрить. Она выглядела настолько нереалистично, что никто не верил в подлинность этих фотографий»
«Проснулся с медведем за заднем дворе. Позже мой посетитель появился в новостях»
«Случайно пролетавшая пчела идеально вписалась в фотографию моей собаки»
«Милая семейная пара переехала в ботинок в гараже моих родителей. Сегодня их стало на 5 больше»
«Нашла банду коз на дереве»
«Так мои собаки спят каждый день»
«Я пришел в ветеринарную клинику, и это был единственный сотрудник»
«Я пообещал любить ее так же сильно, как наш золотистый ретривер»
«После развода пес остался со мной. Сегодня пришел и увидел, как он скулит. Под его головой были домашние шорты бывшей жены»
«Один из котят, которых я воспитываю, решил, что я его мама. Он безостановочно кричит на меня!»
«Мой доберман любит все поймать и съесть, но бабочку не тронул»
«Такие фокусы она выкидывает на каждой фотографии»
«Позавчера коту Виски исполнился 21 год. Сегодня он пожелал мне удачи таким жестом»
«Это он так развлекается»
А с какими интересными ситуациями, связанными с животными, сталкивались вы?
Фото на превью unknown author / reddit