16 пушистых морд, которые оставили людей в недоумении, а сами и усом не повели

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С животными и эмоциями, которые они регулярно дарят, даже рутина превращается в праздник. Жаль, они не всегда разделяют эти чувства, хотя сами их спровоцировали. Герои сегодняшней подборки явно не очень осознают, как они повлияли на людей, сделавших эти фотографии.

Для нас в AdMe.ru животные — неисчерпаемый источник идей для статей. Надеемся, они понимают, сколько позитива дарят нам и нашим читателям.

«Моя собака выглядит как пес с упаковки ее новой кровати»

«Сегодня на мой ботинок взобралась белка»

«Из-за проблем с кожей мою кошку пришлось побрить. Она выглядела настолько нереалистично, что никто не верил в подлинность этих фотографий»

«Проснулся с медведем за заднем дворе. Позже мой посетитель появился в новостях»

«Случайно пролетавшая пчела идеально вписалась в фотографию моей собаки»

«Милая семейная пара переехала в ботинок в гараже моих родителей. Сегодня их стало на 5 больше»

«Нашла банду коз на дереве»

«Так мои собаки спят каждый день»

«Я пришел в ветеринарную клинику, и это был единственный сотрудник»

«Я пообещал любить ее так же сильно, как наш золотистый ретривер»

«После развода пес остался со мной. Сегодня пришел и увидел, как он скулит. Под его головой были домашние шорты бывшей жены»

«Один из котят, которых я воспитываю, решил, что я его мама. Он безостановочно кричит на меня!»

«Мой доберман любит все поймать и съесть, но бабочку не тронул»

«Такие фокусы она выкидывает на каждой фотографии»

«Позавчера коту Виски исполнился 21 год. Сегодня он пожелал мне удачи таким жестом»

«Это он так развлекается»

А с какими интересными ситуациями, связанными с животными, сталкивались вы?