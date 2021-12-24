17 пушистых, которые каждый день превратят в испытание мимиметра на прочность

Прежде чем завести питомца, нужно хорошенько взвесить все за и против. Ведь домашние любимцы — это еще и большая ответственность. Но если решаешься впустить в свою жизнь пушистого друга, то в ответ получаешь ударную дозу любви и преданности просто-таки круглосуточно. А заодно и умиления от того, какими по-настоящему человеческими могут быть отношения между четвероногими собратьями.

Мы в AdMe.ru считаем, что животных нужно любить, кормить и никому не отдавать. И поэтому снова зависли, разглядывая ну очень трогательные фотографии пушистых. А в бонусе вас ждет настоящий оживший мем с котейкой в главной роли.

«Это Титус и Ру. Титус вечно пускает слюни, поэтому Ру получил свой персональный плащ для совместных прогулок»

А здесь малыш терпеливо ждет свою хозяйку под дверью ванной

«Весь день валялась больная в кровати. А когда наконец вышла из комнаты, кот принес мне подарок: украшение с елки»

«Мои домашние питомцы Мишка и белокурая Леся нашли друг друга. Оба в разное время были подобраны и приняты в семью. Такие искренние чувства и у людей не так часто встречаются!»

Самые настоящие судьбоносные встречи выглядят именно так

А эта котейка по-настоящему переживает из-за упавшей в ванну игрушечной мышки

«Уже почти год с нами живет кот. Старый (врач сказал, что ему 12–13 лет), огромный и щекастый, но при всей своей устрашающей внешности самый ласковый и умный кот в моей жизни»

«Единственный из всех моих кошаков, кто помогал присматривать за новорожденными подкидышами, которых мы выкармливали. До сих пор играет с подросшими котятами так, будто он сам еще маленький котенок. Удивительный и очень благодарный котяра!»

«Моя кошка — самое ласковое существо из всех, кого я встречала. Хочет быть рядом примерно всегда. Только сядешь — она на колени. Только ляжешь — и она уляжется сверху. Это любовь, однозначно»

«Подкинули к дверям на работе. Думаю: из соседнего двора, наверное, убежал, сейчас покормлю, от паразитов обработаю, да и отпущу»

«Ел и рычал, на руках мурчал, будто трактор. Обработала его, иду выпускать, а там ливень... В итоге отработал он с нами смену, переходя у коллег из рук в руки и вызывая приступы умиления у покупателей, да и поехал ко мне домой».

«„Я к кошкам равнодушен, но если ты хочешь, то давай заведем котенка“. Примерно так сказал мне муж, и через пару недель в нашем доме появился Оззи»

«Потом оказалось, что не „появился“, а „появилась“. Но там сначала даже ветеринар не был уверен. Так что имя оставили. Ну и, собственно, уже накопилось фоток с „равнодушным к кошкам“ мужчиной и кошкой, которой вообще без разницы, что этот мужчина там себе наравнодушничал. Вот планирую сделать коллаж или календарь и подарить».

«Просто не отпускала мою ногу до тех пор, пока не оторвался от компа и не поиграл с ней»

«Сегодня я взяла кошку с собой по всем делам и думаю, что так и буду делать дальше примерно всегда. Сумасшедшая кошатница, финальная версия»

«Не то чтобы я воспринимала все это всерьез, но, кажется, кошка пытается отбить у меня мужа»

«Я тут помешала кошачьим утехам. Судя по выражению морды, он меня ненавидит»

«Мой парень всегда был против животных в доме.

Он 2 года назад: „Нам не нужны коты“.

И он же сегодня...»

«Такой вот донжуан постоянно приходит к моей белой кошке»

«Многие знакомые удивляются, когда видят это фото, говорят: „Он ее обнимает, словно человек“»

«А у меня чувство, что он ее и правда как человек любит. Это реально мило».

Бонус: «Копался тут в своих фотоархивах и нашел хорошую фотку»

«Мол, это все мне?»