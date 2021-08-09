17 маленьких симпатяг, которые так выросли, что им скоро понадобится отдельная комната

Когда дома появляется маленький пушистый комочек, мы не устаем вздыхать от умиления и не отказываем себе в удовольствии взять его на ручки. Иногда питомцы до почтенного возраста сохраняют миниатюрные размеры, но бывают случаи, когда все происходит наоборот. Вы замечаете, что вашу крошку все сложнее оторвать от пола, а когда она запрыгивает на руки, ваше тело с трудом выдерживает такой натиск.

AdMe.ru считает, что, даже несмотря на то что пушистые малыши порой могут вымахать до внушительных размеров, они все равно остаются милыми обаяшками.

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