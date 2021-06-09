17 питомцев, при взгляде на которых душа готова в пятки уйти

Ученые давно выяснили, что просмотр очаровательных фото котят и щенков положительно на нас влияет, причем не только помогает бороться со стрессом, но еще и увеличивает нашу продуктивность и концентрацию внимания. Вместе с тем даже самые симпатичные питомцы порой способны напугать нас до чертиков и затмить любого монстра или пришельца из фильмов ужасов. Стоит им лишь подкрасться к нам незаметно или состроить жуткую мордашку.

Мы в AdMe.ru уверены, что необъятной любви заслуживают все братья наши меньшие, даже те, которым не всегда удается оставаться прелестными. А из бонуса вы узнаете, какое животное чихает так, что хочется сказать: «Вызывайте экзорциста».

1. Кажется, этот кот не прочь купить у вас душу

2. «Всем оставаться на своих местах!»

3. Если у вас есть лысая кошка, будьте готовы к кошмарам наяву

4. Такая картина после пробуждения взбодрит лучше любого кофе и будильника

5. «Я сфотографировала нашу собаку, когда она зевала»

6. Если бы граф Дракула был котом

7. «Мы примерили на нашу курицу пластиковые лапы как у тираннозавра»

8. «От улыбки Джексона, если честно, мороз по коже»

9. Вы тоже видите пугающее лицо в профиль?

10. «Я застукал мамину собаку в тот момент, когда она играла с занавесками, и решил сделать милый снимок, но вот что из этого вышло»

11. «Я поймала момент зевания»

12. «Он сидит вот так уже 15 минут. Это начинает меня пугать»

13. «Младшая из моих собак любит прятаться в кабинете и пристально таращиться на меня. Вообще она очень милая, но порой выглядит жутковато. Люблю ее»

14. «Кажется, я только что прервал какой-то шабаш»

15. «Собака любит заглядывать снаружи в мой офис в подвале. И каждый раз, когда я поднимаю взгляд, у меня чуть сердце из груди не выпрыгивает»

16. «Увидел сегодня такую картину на своем маршруте разноса почты. Допустим, я могу справиться с собакой, но не с собакой с топором»

17. «Когда моя собака зевает, она превращается в Венома»

Бонус: «Сегодня я увидел, как чихает ворона»