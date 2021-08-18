17 питомцев, которые пришли в дом к человеку, чтобы разгонять скуку круглосуточно

Как здорово, что в этом мире есть братья наши меньшие, которые приносят столько радости и тепла, что не хватит поцелуев, чтобы это передать. Даже не умея разговаривать, они умудряются каждый день вызывать у нас улыбку, а порой и дикий хохот.

Мы в AdMe.ru обожаем всех животных без исключения и готовы смотреть на них целыми днями. И вам советуем.

Купи беговое колесо, чтобы кот тренировался, говорили они

«Наша собака решила стать главной звездой церемонии»

«Сфотографировала кота, как будто он поет на утреннике, полюбуйтесь»

«Мой пес Аполлон. Он продолжает выглядывать в окно даже на скорости 70 миль в час»

«Зачем тебе эта работа, человек? Смотри, какая у тебя тут кошка неглаженая»

«Несколько недель назад мы взяли собаку. Наш кот уже готов приблизиться к ней и ненавидеть ее, находясь рядом»

«Моя двоюродная сестра выходит замуж, и на свадьбе будет этот красавчик»

«Захожу, а моя кошка грызет гранит науки»

«Я: купила коробочки, чтобы разложить вещи в шкафу.

Кот: „И для меня, да?“»

«Отыщите моего настоящего песика»

Причина, по которой древние египтяне поклонялись кошкам

«Принесла домой хлорофитум, только чтобы узнать, что он безопасен для кошек и они от него фанатеют из-за особого запаха. Кот бегает за мной и горшком, помогите!»

Просто веселый дружок

«Семейная драма: не взяла кота с собой в туалет»

«Клойстер похожа на кошек на рисунках, сделанных средневековыми монахами»

Эта собака одновременно сидит, стоит и лежит

«Покормил кота, спустя 10 минут вышел на шум из кухни. Оказалось, этот дурак стащил со стола батон, сидит с такими глазами и не может его распаковать: „Умоляю“»