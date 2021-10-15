17 питомцев, которые нагло пользуются тем, что им все прощается
Домашние питомцы — это не только пушистые лапки и милые носики, но и целый ворох проблем и шалостей. Если про риск ночных тыгыдыков и лазанья по шторам большинство хозяев знает заранее, то вот к тому, что кот будет открывать холодильник и размораживать еду, вряд ли можно быть готовым.
Мы в AdMe.ru отлично понимаем героев нашей подборки, которые явно испытывают смешанные чувства к своим питомцам-преступникам. А в бонусе вас ждет доказательство того, что сюрприза можно ждать от любого зверя.
«Забыл поделиться лучшим моментом сегодняшнего дня: кот, хозяева которого, похоже, сыты им по горло»
«Пожалуйста, не звоните и не стучите ради кошки. У нее есть собственный вход в боковой двери, и она прекрасно об этом знает».
Кошка сидела на крыше поезда и отказывалась слезать, поэтому состав пришлось задержать
«Лейла, ну е-мое»
«Киса не перестает доставлять мне неприятности. Ее последней жертвой стала туалетная бумага»
«Мы пытались собрать пазл, но кот почувствовал себя брошенным»
«Мама собиралась испечь пирог и отлучилась буквально на 5 минут»
«Мне пришлось заклеить дверки скотчем, чтобы она не достала вкусняшки»
«Внутри все еще есть пицца»
«Кто-то прошелся по тесту. Интересно, кто это был?»
«Никогда не могу спокойно принять душ»
Ай, это были новые шторы
«Он сгрыз пульт, и теперь я несколько дней не смогу смотреть телевизор, пока не приедет новый»
«Это совсем не помогает мне работать»
«А что, разве не мне ты купила этот 18-килограммовый мешок наполнителя?»
«Это уже 3-я кредитка, которую она съела. И никакого раскаяния на морде»
«Кошка продолжает открывать холодильник и размораживать мою еду, пока я на учебе»
«Кот опрокинул стакан с водой, пока я писал этот пост»
Бонус: куда это он залез?
А какие шалости вы прощаете вашим питомцам?
Фото на превью Charlietrypsin / Twitter
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