17 питомцев, которые нагло пользуются тем, что им все прощается

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Домашние питомцы — это не только пушистые лапки и милые носики, но и целый ворох проблем и шалостей. Если про риск ночных тыгыдыков и лазанья по шторам большинство хозяев знает заранее, то вот к тому, что кот будет открывать холодильник и размораживать еду, вряд ли можно быть готовым.

Мы в AdMe.ru отлично понимаем героев нашей подборки, которые явно испытывают смешанные чувства к своим питомцам-преступникам. А в бонусе вас ждет доказательство того, что сюрприза можно ждать от любого зверя.

«Забыл поделиться лучшим моментом сегодняшнего дня: кот, хозяева которого, похоже, сыты им по горло»

«Пожалуйста, не звоните и не стучите ради кошки. У нее есть собственный вход в боковой двери, и она прекрасно об этом знает».

Кошка сидела на крыше поезда и отказывалась слезать, поэтому состав пришлось задержать

«Лейла, ну е-мое»

«Киса не перестает доставлять мне неприятности. Ее последней жертвой стала туалетная бумага»

«Мы пытались собрать пазл, но кот почувствовал себя брошенным»

«Мама собиралась испечь пирог и отлучилась буквально на 5 минут»

«Мне пришлось заклеить дверки скотчем, чтобы она не достала вкусняшки»

«Внутри все еще есть пицца»

«Кто-то прошелся по тесту. Интересно, кто это был?»

«Никогда не могу спокойно принять душ»

Ай, это были новые шторы

«Он сгрыз пульт, и теперь я несколько дней не смогу смотреть телевизор, пока не приедет новый»

«Это совсем не помогает мне работать»

«А что, разве не мне ты купила этот 18-килограммовый мешок наполнителя?»

«Это уже 3-я кредитка, которую она съела. И никакого раскаяния на морде»

«Кошка продолжает открывать холодильник и размораживать мою еду, пока я на учебе»

«Кот опрокинул стакан с водой, пока я писал этот пост»

Бонус: куда это он залез?