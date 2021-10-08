17 питомцев, которые, может, и могли бы быть посерьезнее, но не хотят
Тем, у кого есть питомцы, нужно покупать смартфоны с максимальным объемом памяти, потому что не снимать на камеру шалости любимцев просто не получится. Непосредственность и обаяние этих пушистиков сбивают с ног, так что хочется обнимать их целыми днями. И фотографировать, фотографировать...
Мы в AdMe.ru честно признаемся: мы без ума от братьев наших меньших и готовы следить за их жизнью хоть целыми днями. И вам советуем, ведь настроение улучшается на раз-два.
«Мой кот вообще не умеет спать нормально»
«Мой щенок на 99 % уверен, что он хорошо спрятался»
«Так моя кошка восседает на своем троне»
Великий кот Вукан и каштан
«Песель стащил все наши одеяла»
«Мой мальчик»
«Вы по какому вопросу?»
Помогите. Кот сломался
«Так собакен моей девушки встречает меня»
«Похоже, мой котенок вырос»
Что ж с тобой делать?
Он очень старался хорошо выглядеть
«По-о-о-мо-ги-и-и-и-те!»
«Смотрите, кого я только что поймал с поличным»
«Я поймал момент, когда моя кошка снова переходит в другое измерение»
«Моя собака так впечатлена игрой с фрисби, что у нее аж настройки слетели»
Только посмотрите на него
Поделитесь и вы фотографией своего любимчика.
Фото на превью chojiharris / Twitter
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