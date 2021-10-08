17 питомцев, которые, может, и могли бы быть посерьезнее, но не хотят

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Тем, у кого есть питомцы, нужно покупать смартфоны с максимальным объемом памяти, потому что не снимать на камеру шалости любимцев просто не получится. Непосредственность и обаяние этих пушистиков сбивают с ног, так что хочется обнимать их целыми днями. И фотографировать, фотографировать...

Мы в AdMe.ru честно признаемся: мы без ума от братьев наших меньших и готовы следить за их жизнью хоть целыми днями. И вам советуем, ведь настроение улучшается на раз-два.

«Мой кот вообще не умеет спать нормально»

«Мой щенок на 99 % уверен, что он хорошо спрятался»

«Так моя кошка восседает на своем троне»

Великий кот Вукан и каштан

«Песель стащил все наши одеяла»

«Мой мальчик»

«Вы по какому вопросу?»

Помогите. Кот сломался

«Так собакен моей девушки встречает меня»

«Похоже, мой котенок вырос»

Что ж с тобой делать?

Он очень старался хорошо выглядеть

«По-о-о-мо-ги-и-и-и-те!»

«Смотрите, кого я только что поймал с поличным»

«Я поймал момент, когда моя кошка снова переходит в другое измерение»

«Моя собака так впечатлена игрой с фрисби, что у нее аж настройки слетели»

Только посмотрите на него