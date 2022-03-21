17 наглядных напоминаний о том, что владельцам питомцев навсегда стоит забыть об одиночестве

Некоторые питомцы настолько сильно обожают своих хозяев, что буквально следуют за ними по пятам, куда бы те ни пошли. Потому частенько и происходят ситуации, от которых одновременно и смешно, и как-то неловко. Вот вы как бы себя чувствовали, если бы принимали ванну, а на вас пристально смотрела мохнатая мордочка, а то и несколько?

Пользователи сети поделились фотографиями любимцев, которые привязались к своим хозяевам как банный лист. И мы в AdMe.ru не можем без умиления смотреть на эти снимки. Кстати, в конце вы узнаете, как некоторые питомцы ждут своих любимых хозяев, когда тех нет дома.

Они переживают о своем ужине

Не было и дня, чтобы она не пошла за своей хозяйкой в ванную

«Вот что происходит, когда я что-нибудь ем»

Утренние дежурные

«Пора просыпаться!»

«Они всегда следуют за мной, даже в туалет»

«Она не позволит мне собрать пазл»

«Она всегда так делает, немного жутковато»

«Первое, что видишь, когда утром открываешь глаза»

«Коко ждет своей очереди мыться»

«Он следует за мной повсюду, куда бы я ни пошла, и лишь для того, чтобы смотреть на меня вот так»

«В пятницу работа может и подождать»

Когда кошке надоело, что ее слишком долго не впускают в дом

«Мою кошку не волнует, могу ли я дышать»

«Я повсюду!»

«Куда бы я ни пошла, она пойдет за мной»

«Могу я присоединиться к вашей онлайн-школе?»

Бонус: так он ждет возвращения своего хозяина