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17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо

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Многие из нас замечали, что домашние животные и их хозяева часто бывают похожи друг на друга. Причем не только внешне. Мохнатые собратья любят наблюдать за любимыми людьми, узнавать их особенности и повадки. И пока мы изучаем их, они изучают нас. А в некоторых ситуациях даже выглядят совсем как мы с вами.

Мы в AdMe.ru частенько замечаем, что питомцы любят копировать поведение своих хозяев. А по части выражения эмоций среди них есть и те, кто способен превзойти человека на раз-два.

«Застал подругу снимающей селфи с моим псом. То, что он потом сделал, меня очень задело»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© NBAJam95 / reddit

«Кто-то закричал около нашего дома, и Бен был очень обеспокоен»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© elliepetunia / reddit

«Вчера Перси потерял своего брата. Он искал его весь день, а потом подошел и посмотрел на меня вот так»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© DragonPunter / reddit

«Ну почему собаки такие? Моя сидит как человек, смотрит телевизор и имеет наглость снисходительно поглядывать на меня, когда я смеюсь над ней»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© tamsinamy_ / twitter

Имидж — ничто, жажда — все?

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© scissorbritches / reddit

Суровая реальность может шокировать даже кота

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© Bynie_ / twitter

«Моя собака делает это каждый раз, когда мы накрываем на стол. Уважаю ее оптимизм»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© jaywillis / twitter

«Сегодня меня вызывали в отдел кадров, и, кажется, директор совсем не выглядел счастливым»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© bbem1993 / reddit

«Моя девушка взяла этого кота, когда ему было 4 года. А потом однажды услышала, как кто-то копошится в туалете. Это был Тодд. Тодд иногда писает как человек»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© Jbruce1401 / reddit

«Приютил этого маленького парня неделю назад. Наверняка вы мечтаете научиться расслаблению так же, как и он»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© nastyapricot / reddit

Когда вы оба серьезные парни

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© unknown author / imgur

Ты не ты, когда уставший

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© KhyseC / reddit

Обычно так выглядит лицо того, кто повидал все

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© Santy7543 / reddit

«Это был не я»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© GameOfLevels / reddit

У кошек тоже случается экзистенциальный кризис

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© stationary_nomad / old.reddit

«Работаю над пошивом зимней коллекции»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© WullieBlake / imgur

«Во что бы то ни стало я должен избавиться от лишних килограммов»

17 питомцев, которые доказали, что ничто человеческое им не чуждо
© apocalyptic_cow / reddit

А ваши питомцы выдают подобные странности?

Фото на превью NBAJam95 / reddit
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