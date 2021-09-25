17 пернатых и пушистых наглецов, которые решили показать людям, кто тут настоящий босс

Доминируй, властвуй, унижай. Именно так ведут себя некоторые мохнатые и пернатые. Иногда манипуляции происходят через мимимишность: «Посмотри, как сладко я сплю! Разве тебе не жалко сгонять меня с кровати?» Дикие животные тоже не страдают скромностью и, как выяснилось, очень любят чужие посылки. Хотя коты по части наглости все же вне конкуренции.

Мы в AdMe.ru подтверждаем: котики — главные в доме. По крайней мере в этой подборке.

«Этот котенок забрел в мой двор несколько недель назад и решил, что теперь он живет здесь. Мой сварливый старый кот принял его, словно своего собственного ребенка»

«Красть или не красть, вот в чем вопрос. Ведь колбаса же, но смотрят. И близко, совсем близко. Но увидят и влетит. Но колбаса...»

Кошачья жестокость

Все еще одной из самых больших несправедливостей в жизни считаю то, что ты идешь на работу в промозглое утро, а кто-то ложится спать. И ты хочешь чмокнуть кого-то в нос, а тебя лапой, мол, вали, работай, человек, солнце еще высоко. © Iwaki1982 / Twitter

«Я в своей ванной. Ремарочка: кота у меня нет»

Коты-воители

Утро, сплю на животе. На меня запрыгивает котенок и начинает копошиться в волосах. Я пытаюсь его снять, и тут муж орет: «Закрывай лицо!» А это кошка решила, что я обижаю котенка, и побежала меня лапой бить. Муж вместо того, чтобы меня спасать, бессовестно ржал.

Работа из дома означает, что коллеги нагло украдут ваш обед

Секрет удачных подарков

Главный секрет удачных подарков — дарить не то, что кажется крутым тебе, а то, что понравится получателю, — я окончательно уяснила, когда вздумала купить родителям плазму, но получила от мамы втык: «А как на твоей плазме будет спать кот?» © iamhellcat / Twitter

Она знает, что ей нельзя на стол. И при этом: «Может быть, хотя бы одной лапкой можно?»

«Вашу посылку съели. С уважением, медведь»

«Каждый божий день мой многострадальный муж поправляет коврик, и каждый раз наша кошка подтягивает его, чтобы лечь на складочку — вот так»

В ожидании отопительного сезона: раб-человек укрывает котиков одеялом

Тот редкий случай, когда беспредельщик — не кот

Кажется, спиной к нему лучше не поворачиваться

Мне оставили на передержку двух мохнатых. Милые, ласковые кошка и кот. Но вот ночью начались тыгыдыки и драки. Отправил более шумного на балкон, постелил подушечку поролоновую (под утро уже, 1,5 часа там просидел). Что мне делать-то теперь? Я его боюсь. © DavidStalk / Pikabu

«Мало того что мой ворон разворошил цветочные горшки, так он еще и пнул кошку и загнал ее под скамейку»

«Она так сладенько спит, что рука не поднимается согнать ее с кровати. А надо бы: лапы грязные, у нас сад»

«Нам нужно поговорить об увеличении порций»

«Да я тут просто мимо проходил»